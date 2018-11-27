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Вышло с первого раза. Кортни Кардашьян снялась в откровенной фотосессии для мексиканского издания

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Кортни Кардаш'ян в фотосессии GQ
GQ

Кортни Кардаш'ян в фотосессии GQ

Старшая из сестер звездного семейства Кардашьян стала главной героиней обложки январского номера мексиканского GQ.

Кортни Кардашьян впервые снялась для одного из самых известных мужских журналов в мире, в то время как ее сестры, Ким, Хлое и Кайли, уже сотрудничали с этим глянцевым изданием.

 

В новой фотосессии мать троих детей, которую в следующем году исполнится 40 лет, продемонстрировала, что выглядит отлично и прятать свою сексуальную фигуру не собирается.

 

 

В некоторых снимках Кортни полностью обнажена, а на других одета в одно нижнее белье и сексуальные боди. Фотосессия прошла в большом современном особняке, снимал Майкл Шварц. Январский номер вышел с двумя вариантами обложек.

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