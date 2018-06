Fuck Trump. Роберт Де Ниро обматерил Дональда Трампа в прямом эфире

Американский актер Роберт Де Ниро высказался относительно политики действующего президента США Дональда Трампа в прямом эфире церемонии вручения премии Tony Awards, которая состоялась сегодня ночью, 11 июня в здании нью-йоркского Radio City Music Hall.

74-летний обладатель премий Оскар и Золотой глобус выразил недовольство президентом Америки и дважды обматерил Трампа, объявляя на сцене выступление американского фолк-рок музыканта Брюса Спрингстина, пишет The Telegraph.

«Я собираюсь сказать это - FUCK TRUMP. Больше нечего делать с Трампом, только FUCK TRUMP», - заявил Де Ниро.

For those watching at home, De Niro said, "I'm going to say this — FUCK TRUMP. It's no longer 'Down with Trump,' it's FUCK TRUMP.' " #TonyAwards