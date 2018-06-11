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Fuck Trump. Роберт Де Ниро обматерил Дональда Трампа в прямом эфире

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Де Ниро дважды обматерил президента США

Де Ниро дважды обматерил президента США

Американский актер Роберт Де Ниро высказался относительно политики действующего президента США Дональда Трампа в прямом эфире церемонии вручения премии Tony Awards, которая состоялась сегодня ночью, 11 июня в здании нью-йоркского Radio City Music Hall.

74-летний обладатель премий Оскар и Золотой глобус выразил недовольство президентом Америки и дважды обматерил Трампа, объявляя на сцене выступление американского фолк-рок музыканта Брюса Спрингстина, пишет The Telegraph.

«Я собираюсь сказать это - FUCK TRUMP. Больше нечего делать с Трампом, только FUCK TRUMP», - заявил Де Ниро.

В эфире американского телевидения нецензурные выражения актера были заменены звуковыми сигналами, поэтому зрители у экранов не смогли в полной мере насладиться выступлением Де Ниро. А вот публика в зале отреагировала на слова актера бурными овациями, а некоторые гости церемонии даже встали со своих мест в знак поддержки актера.

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