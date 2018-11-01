Forbes опубликовал рейтинг самых богатых умерших знаменитостей

Журнал Forbes составил ежегодный список самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей.
Первое место в рейтинге шестой год подряд занял американский певец Майкл Джексон, который умер в 2009 году. Творчество музыканта за 2018 год принесло доход на сумму 400 млн долларов.
«Джексон снова возглавляет список самых высокооплачиваемых мертвых знаменитостей после того, как в прошедшем году он заработал 400 млн долларов, в основном из-за продажи его акций EMI Music Publishing. Дополнительные деньги поступают из его каталога Mijac Music, нового соглашения Sony и проектов, таких как телевизионный выпуск Хеллоуин Майкла Джексона, который показали на CBS 20 октября второй год подряд», - пишет издание.
На второй строчке рейтинга с большим отрывом от лидера разместился певец Элвис Пресли (40 млн долларов), третью - занял гольфист Арнольд Палмер (35 млн долларов). На четвертой позиции - художник-карикатурист Чарльз Шульц (34 млн долларов), а замыкает первую пятерку музыкант Боб Марли (23 млн долларов).
Для составления рейтинга были использованы данные о доходах с 1 октября 2017 года, до 1 октября 2018 года.
Полный список самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей 2018 года:
- Майкл Джексон, музыкант, 400 млн долларов
- Элвис Пресли, музыкант, 40 млн долларов
- Арнольд Палмер, спортсмен, 35 млн долларов
- Чарльз Шульц, художник, 34 млн долларов
- Боб Марли, музыкант, 23 млн долларов
- Доктор Сьюз, писатель, 16 млн долларов
- Хью Хефнер, медиамагнат, 15 млн долларов
- Мэрилин Монро, актриса, 14 млн долларов
- Принс, музыкант, 13 млн долларов
- Джон Леннон, музыкант, 12 млн долларов
- XXXTentacion, музыкант, 11 млн долларов
- Мохаммед Али, спортсмен, 8 млн долларов
- Бэтти Пейдж, модель, 7 млн долларов
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