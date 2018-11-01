Forbes опубликовал рейтинг самых богатых умерших знаменитостей

Журнал Forbes составил ежегодный список самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей.

Первое место в рейтинге шестой год подряд занял американский певец Майкл Джексон, который умер в 2009 году. Творчество музыканта за 2018 год принесло доход на сумму 400 млн долларов.

«Джексон снова возглавляет список самых высокооплачиваемых мертвых знаменитостей после того, как в прошедшем году он заработал 400 млн долларов, в основном из-за продажи его акций EMI Music Publishing. Дополнительные деньги поступают из его каталога Mijac Music, нового соглашения Sony и проектов, таких как телевизионный выпуск Хеллоуин Майкла Джексона, который показали на CBS 20 октября второй год подряд», - пишет издание.

На второй строчке рейтинга с большим отрывом от лидера разместился певец Элвис Пресли (40 млн долларов), третью - занял гольфист Арнольд Палмер (35 млн долларов). На четвертой позиции - художник-карикатурист Чарльз Шульц (34 млн долларов), а замыкает первую пятерку музыкант Боб Марли (23 млн долларов).

Для составления рейтинга были использованы данные о доходах с 1 октября 2017 года, до 1 октября 2018 года.

Полный список самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей 2018 года:

Майкл Джексон, музыкант, 400 млн долларов Элвис Пресли, музыкант, 40 млн долларов Арнольд Палмер, спортсмен, 35 млн долларов Чарльз Шульц, художник, 34 млн долларов Боб Марли, музыкант, 23 млн долларов Доктор Сьюз, писатель, 16 млн долларов Хью Хефнер, медиамагнат, 15 млн долларов Мэрилин Монро, актриса, 14 млн долларов Принс, музыкант, 13 млн долларов Джон Леннон, музыкант, 12 млн долларов XXXTentacion, музыкант, 11 млн долларов Мохаммед Али, спортсмен, 8 млн долларов Бэтти Пейдж, модель, 7 млн долларов

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