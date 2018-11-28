Названы самые высокооплачиваемые знаменитости до 30 лет

Журнал Forbes опубликовал традиционный ежегодный список самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей, которым еще не исполнилось 30 лет.

На первом месте рейтинга в этом году оказалась младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер. Созданная два года назад компания Kylie Cosmetics принесла ей 166,5 млн долларов и сделала ее обладательницей состояния в 900 млн долларов.

Вторую строчку занял 27-летний британский поп-музыкант Эд Ширан, заработавший 110 млн долл. Большую часть годового дохода ему принесло всемирное турне, а приличную сумму также скачивание его музыки на стриминговых сервисах.

Фото: ЕРА

Третье место занял 26-летний бразильский футболист Неймар, который за год заработал 90 млн долл. Футболист подписал пятилетний контракт с клубом ПСЖ, согласно которому получит 350 млн долларов зарплаты. Также Неймар сотрудничает с Nike, Red Bull и другими брендами.

Фото: ЕРА

Издание отмечает, что большинство из самых высокооплачиваемых знаменитостей до 30 лет являются спортсменами. Также примечательно, что в рейтинг вошли только две женщины – Кайли Дженнер и Тейлор Свифт.

10 самых высокооплачиваемых знаменитостей до 30 лет по мнению Forbes:

Кайли Дженнер (бизнесмен) Эд Ширан (музыкант) Неймар (футболист) Тейлор Свифт (певица) The Weeknd (музыкант) Джеймс Харден (баскетболист) Эндрю Таггарт (музыкант, The Chainsmokers) Сауль Альварес (боксер) Дерек Карр (американский футбол) Джордан Спит (гольф)

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