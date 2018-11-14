Forbes назвал самых влиятельных людей, которым не исполнилось 30

Авторитетный журнал Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг 30 до 30 (30 Under 30). В нем эксперты издания назвали самых влиятельных представителей различных отраслей.

Свой рейтинг журнал поделил на отдельные номинации: Арт и стиль, Еда и напитки, Ритейл и е-коммерция, Голливуд и индустрия развлечений, Образование, Охрана здоровья, Маркетинг и реклама, Медиа, Музыка, Спорт, Наука, Венчурный капитал и другие.

В каждой из них представлен список людей до 30 лет, которые, по мнению редакции, имеют наибольшее влияние в своих сферах.

В номинации Музыка в этом году оказались: исполнители хип-хопа 21 Savage (26 лет) и Lil Pump (18), поп-певица Камила Кабельо (21), Post Malone (23), менеджер Майли Сайрус Адриана Арсе (28), певица Билли Эйлиш (16).

Билли Эйлиш. Фото: Getty Images

Самыми влиятельными в сфере индустрии развлечений и кино были признаны актрисы Зази Битц (27), Рэйчел Броснахан (28), Квинн Шепард (23), Сторм Рейд (15), актеры Тай Шеридан (22), Тимоти Шаламе (22), режиссер Аниш Чаганти (27).

Зази Битц. Фото: Getty Images

В номинацию Знаменитости попали многие представленные в других «звездных» списках молодые люди: Тимоти Шаламе, Сторм Рейд, Post Malone, Зази Битц, 21 Savage, Камила Кабельо, а также популярные в США спортсмены Адам Риппон (29), Сальвадор Перез (28), Микаэла Шиффрин (23).

Тимоти Шаламе. Фото: Getty Images

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