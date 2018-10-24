Фаны Ольги Бузовой перепутали ее плечо с грудью на неудачном фото

Телеведущая и певица Ольга Бузова вызвала недоумение у фолловеров на своей странице в Instagram новым неудачным снимком.

Накануне 32-летняя звезда реалити-шоу Дом 2 опубликовала в Сети фото, на котором изображена с букетом цветов в клетчатой рубашке, спущенной на плече.

Снимок раскритиковали фаны Бузовой, которые отметили, что неудачный ракурс и поза на снимке создали впечатление, что вместо плеча у артистки изображена грудь. Некоторые пользователи Сети также обвинили артистку в неудачном фотошопе.

«Фу, подумала, что ты грудь не туда поставила», «Блин, это плечо что ли», «Не красиво из-за плеча», «Что это у нее за опухоль слева, или неудачный фотошоп», «Так это плечо?», «Ничего не пойму. Что это на плече? Похоже на грудь», «Плечо страшно получилось», - пишут в Instagram.

Отметим, несмотря на разгромную критику, кадр набрал почти 500 тысяч лайков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 22 Окт 2018 в 12:58 PDT

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