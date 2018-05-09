Евровидение 2018. Когда и где смотреть второй полуфинал

В четверг, 10 мая, в столице Португалии, Лиссабоне состоится второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2018.
В ходе второго полуфинала на сцене Altice Arena, крупнейшего стадиона в Португалии, выступят представители 18 стран, в том числе украинский певец MELOVIN. Он выступит со своей конкурсной композицией Under the Ladder последним, под 18 номером.
В Украине Евровидение 2018 транслируют сразу два телеканала — СТБ и UA: Перший. Смотреть онлайн-трансляцию второго полуфинала также можно будет на НВ Style. Прямая трансляция второго полуфинала Евровидения 2018 начнется в 22:00 по киевскому времени.
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Порядок выступления участников второго полуфинала Евровидения 2018 (10 мая):
- Норвегия: Alexander Rybak - That'S How You Write А Song
- Румыния: The Humans - Goodbye
- Сербия: Sanja Ilić & Balkanika - Nova deca
- Сан-Марино: Jessika (feat. Jenifer Brening) - Who We Are
- Дания: Rasmussen - Higher Ground
- Россия: Julia Samoylova - I Will not Break
- Молдова: DoReDos - My Lucky Day
- Нидерланды: Waylon - Outlaw in 'Em
- Австралия: Jessica Mauboy - We Got Love
- Грузия: Iriao - Sheni Gulistvis
- Польша: Gromee feat. Lukas Meijer - Light Me Up
- Мальта: Christabelle - Taboo
- Венгрия: AWS - Viszlát nyár
- Латвия: Laura Rizzotto - Funny Girl
- Швеция: Benjamin Ingrosso - Dance You Off
- Черногория: Vanja Radovanovic - Inje
- Словения: Lea Sirk - Hvala, ne!
- Украина: MELOVIN - Under the Ladder
Ранее была представлена видеовизитка украинского представителя на Евровидении 2018 MELOVIN. В полутораминутном ролике певец представлен как победитель украинской версии шоу Х-фактор, автор песен и режиссер. О песне Under the Ladder, с которой исполнитель будет покорять сцену в Лиссабоне, сообщается, что «она рассказывает о создании своего собственного будущего без правил, которым необходимо следовать». В видеовизитку певца вошли кадры из клипа на песню Under the Ladder и фрагмент припева.
Гранд-финал Евровидения 2018, в ходе которого определится победитель и страна, которая проведет конкурс в следующем году, состоится в субботу, 12 мая. В финале примут участие десять участников, прошедших в следующий этап конкурса в ходе первого полуфинала, десятка финалистов из второго полуфинала, а также участники, автоматически попадающие в заключительный этап конкурса - страна-хозяйка Евровидения Португалия, а также страны Большой пятерки - Великобритания, Германия, Италия, Испания и Франция.
Участники финала Евровидения 2018, автоматически попадающие в финал (12 мая):
Португалия: Cláudia rua camilo - O jardim
Италия: Ermal Meta & Fabrizio Moro - Non mi avete fatto ниент
Великобритания: SuRie - Storm
Испания: Y Amaia Alfred - Tu canción
Германия: Michael Schulte - You Let Me Walk Alone
Франция: Madame Monsieur - Mercy
Напомним, 8 мая состоялся первый полуфинал Евровидения 2018, по результатам которого 10 стран получили путевки в финал конкурса. В рамках первого полуфинала музыкального конкурса состоялось выступление участников из 19 стран. На сцене стадиона Мео-Арена выступили представители Азербайджана, Исландии, Албании, Бельгии, Чехии, Литвы, Израиля, Беларуси, Эстонии, Болгарии, Македонии, Хорватии, Австрии, Греции, Финляндии, Армении, Швейцарии, Ирландии и Кипра.
По итогам голосования в ходе первого полуфинала в финал Евровидения 2018 прошли:
Албания: Евгент Бушпепа - Mall
Чехия: Миколас Йозеф - Lie to Me
Литва: Ева Засимаускайте - When We're Old
Израиль: Нетта Барзилай - Toy
Эстония: Элина Нечаева - La Forza
Болгария: EQUINOX - Bones
Австрия: Сезар Семпсон - Nobody But You
Финляндия: Саара Аалто - Monsters
Ирландия: Райан О’Шонесси - Together
Кипр: Элени Фурейра - Fuego
Первый полуфинал Евровидения 2018. Как это было
Победитель Евровидения 2018 будет определен в прямом эфире по результатам голосования стран, принимающих участие в конкурсе.
Стоит отметить, что в этом году изменились правила проведения конкурса. Согласно корректировкам в регламенте конкурса, которые ранее внес Европейский вещательный союз, страны-участницы отныне не имеют права выдвигать исполнителей или делегатов, которым запрещен въезд в страну-хозяйку. Также, согласно новым правилам, телеканал-организатор должен соблюдать все установленные регламентом сроки, при нарушении которых ЕВС оставляет за собой право передать конкурс другой стране.
Корректировки были включены в устав после проведения Евровидения 2017 в Киеве, в частности, после скандала с российской певицей Юлией Самойловой и после задержек при подготовке мероприятия.
Кроме того, были изменены правила подсчета голосов национальных жюри. Ранее в случае, если один из пяти членов жюри ставил песню на последнее место, а остальные в первое, то это лишало конкурсную композицию возможности получить максимальные 12 баллов. Однако с этого года мнение одного жюри в отдельности будет иметь меньшее значение по сравнению с мнением большинства. Таким образом, чем ниже один из членов жюри оценивает песню, тем меньше у него шансов повлиять на общее количество баллов, соответственно, чем выше он оценивает композицию – тем больше влияния оказывает на общую оценку.
Участники второго полуфинала Евровидения 2018. Видеоплейлист
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