Евровидение 2018. Когда и где смотреть второй полуфинал

В четверг, 10 мая, в столице Португалии, Лиссабоне состоится второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2018.

В ходе второго полуфинала на сцене Altice Arena, крупнейшего стадиона в Португалии, выступят представители 18 стран, в том числе украинский певец MELOVIN. Он выступит со своей конкурсной композицией Under the Ladder последним, под 18 номером.

В Украине Евровидение 2018 транслируют сразу два телеканала — СТБ и UA: Перший. Смотреть онлайн-трансляцию второго полуфинала также можно будет на НВ Style. Прямая трансляция второго полуфинала Евровидения 2018 начнется в 22:00 по киевскому времени.

Порядок выступления участников второго полуфинала Евровидения 2018 (10 мая):

Норвегия: Alexander Rybak - That'S How You Write А Song Румыния: The Humans - Goodbye Сербия: Sanja Ilić & Balkanika - Nova deca Сан-Марино: Jessika (feat. Jenifer Brening) - Who We Are Дания: Rasmussen - Higher Ground Россия: Julia Samoylova - I Will not Break Молдова: DoReDos - My Lucky Day Нидерланды: Waylon - Outlaw in 'Em Австралия: Jessica Mauboy - We Got Love Грузия: Iriao - Sheni Gulistvis Польша: Gromee feat. Lukas Meijer - Light Me Up Мальта: Christabelle - Taboo Венгрия: AWS - Viszlát nyár Латвия: Laura Rizzotto - Funny Girl Швеция: Benjamin Ingrosso - Dance You Off Черногория: Vanja Radovanovic - Inje Словения: Lea Sirk - Hvala, ne! Украина: MELOVIN - Under the Ladder

Ранее была представлена видеовизитка украинского представителя на Евровидении 2018 MELOVIN. В полутораминутном ролике певец представлен как победитель украинской версии шоу Х-фактор, автор песен и режиссер. О песне Under the Ladder, с которой исполнитель будет покорять сцену в Лиссабоне, сообщается, что «она рассказывает о создании своего собственного будущего без правил, которым необходимо следовать». В видеовизитку певца вошли кадры из клипа на песню Under the Ladder и фрагмент припева.

Гранд-финал Евровидения 2018, в ходе которого определится победитель и страна, которая проведет конкурс в следующем году, состоится в субботу, 12 мая. В финале примут участие десять участников, прошедших в следующий этап конкурса в ходе первого полуфинала, десятка финалистов из второго полуфинала, а также участники, автоматически попадающие в заключительный этап конкурса - страна-хозяйка Евровидения Португалия, а также страны Большой пятерки - Великобритания, Германия, Италия, Испания и Франция.

Участники финала Евровидения 2018, автоматически попадающие в финал (12 мая):

Португалия: Cláudia rua camilo - O jardim

Италия: Ermal Meta & Fabrizio Moro - Non mi avete fatto ниент

Великобритания: SuRie - Storm

Испания: Y Amaia Alfred - Tu canción

Германия: Michael Schulte - You Let Me Walk Alone

Франция: Madame Monsieur - Mercy

Напомним, 8 мая состоялся первый полуфинал Евровидения 2018, по результатам которого 10 стран получили путевки в финал конкурса. В рамках первого полуфинала музыкального конкурса состоялось выступление участников из 19 стран. На сцене стадиона Мео-Арена выступили представители Азербайджана, Исландии, Албании, Бельгии, Чехии, Литвы, Израиля, Беларуси, Эстонии, Болгарии, Македонии, Хорватии, Австрии, Греции, Финляндии, Армении, Швейцарии, Ирландии и Кипра.

По итогам голосования в ходе первого полуфинала в финал Евровидения 2018 прошли:

Албания: Евгент Бушпепа - Mall

Чехия: Миколас Йозеф - Lie to Me

Литва: Ева Засимаускайте - When We're Old

Израиль: Нетта Барзилай - Toy

Эстония: Элина Нечаева - La Forza

Болгария: EQUINOX - Bones

Австрия: Сезар Семпсон - Nobody But You

Финляндия: Саара Аалто - Monsters

Ирландия: Райан О’Шонесси - Together

Кипр: Элени Фурейра - Fuego

Первый полуфинал Евровидения 2018. Как это было

Победитель Евровидения 2018 будет определен в прямом эфире по результатам голосования стран, принимающих участие в конкурсе.

Стоит отметить, что в этом году изменились правила проведения конкурса. Согласно корректировкам в регламенте конкурса, которые ранее внес Европейский вещательный союз, страны-участницы отныне не имеют права выдвигать исполнителей или делегатов, которым запрещен въезд в страну-хозяйку. Также, согласно новым правилам, телеканал-организатор должен соблюдать все установленные регламентом сроки, при нарушении которых ЕВС оставляет за собой право передать конкурс другой стране.

Корректировки были включены в устав после проведения Евровидения 2017 в Киеве, в частности, после скандала с российской певицей Юлией Самойловой и после задержек при подготовке мероприятия.

Кроме того, были изменены правила подсчета голосов национальных жюри. Ранее в случае, если один из пяти членов жюри ставил песню на последнее место, а остальные в первое, то это лишало конкурсную композицию возможности получить максимальные 12 баллов. Однако с этого года мнение одного жюри в отдельности будет иметь меньшее значение по сравнению с мнением большинства. Таким образом, чем ниже один из членов жюри оценивает песню, тем меньше у него шансов повлиять на общее количество баллов, соответственно, чем выше он оценивает композицию – тем больше влияния оказывает на общую оценку.

Участники второго полуфинала Евровидения 2018. Видеоплейлист

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