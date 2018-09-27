Это невероятно. 49-летняя Дженнифер Лопес удивила накачанным телом

Известная американская актриса, певица и бизнес-вумен Дженнифер Лопес, которой в следующем году исполнится 50 лет, впечатлила поклонников спортивной фигурой.

В своем Instagram артистка похвасталась накачанными руками и тонкой талией, продемонстрировав результаты регулярных тренировок и правильного питания.

«Чувствую себя суперженщиной после вечернего шоу, – написала Дженнифер Лопес под фотографией. – Когда я только начинала этот тур, я думала, что 15 выступлений за 27 дней – это что-то невозможное. Но я пообещала себе не унывать, а становиться еще сильнее. Я буду заниматься и буду в лучшей форме в моей жизни. Были моменты, когда я уставала, много путешествовала и мне приходилось устраивать тренировки там, где только была возможность. Но сейчас у меня так много эмоций. Я чувствую себя сильной, счастливой и благодарной!».

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo) 26 Вер 2018 р. о 2:40 PDT

Поклонники певицы написали в комментариях под снимком звезды, что она прекрасна и вдохновляет их не сидеть сложа руки.

И правда, кажется, что сейчас Дженнифер Лопес находится на пике своей успешности и сияет от счастья. В 49 лет певице удается совмещать работу, личную жизнь, воспитание детей и при этом отлично выглядеть.

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