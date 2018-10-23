Это музыка и любовь. Потап рассказал об отношениях с Настей Каменских

Украинский продюсер и рэп-исполнитель Потап прокомментировал отношения с певицей Настей Каменских.

На вопросы журналистов о деловых и личных отношениях с популярной артисткой, которая активно развивает свою сольную карьеру, продюсер ответил на презентации ее нового альбома. В частности, Потап сообщил, что идея сольного проекта принадлежит Каменских, добавив, что не является продюсером ее проекта NK и принимает участие в его развитии исключительно вне работы:

«Идея сольного проекта принадлежит именно Насте. Я не продюсер проекта NK. Мое участие в этом проекте основано в первую очередь на личных отношениях с артисткой. Все, что происходит вокруг этого проекта, это вне моей работы. Это больше фан, музыка и любовь», - заявил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 13 Сен 2018 в 11:26 PDT

Потап также рассказал о финансовых отношениях с Каменских и сообщил, что деньги на развитие сольной карьеры она заработала сама:

«Песни для Насти мы делаем по минимальным ценам, считая сумму, которую вкладываем только в производство. Между мной и Настей было уже столько денежных отношений, что теперь мы дошли до уровня, что ее успехи — это мои успехи, и наоборот. Нам нечего делить. А вообще Настя сама заработала себе на сольную карьеру, которую может себе позволить», - подчеркнул продюсер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 13 Окт 2018 в 3:00 PDT

Он также поспешил добавить, что в ближайшем будущем не планирует возобновлять работу дуэта Потап и Настя несмотря на его востребованность на украинской сцене:

«Зовут на корпоративы постоянно, недавно предлагали гонорар в четыре раза больше обычного. Но мы не скучаем по нашему дуэту», - сообщил Потап.

Отметим, накануне Потап представил новый клип своего проекта Mozgi на песню Полюбэ, в котором появился в образе женщины. Видео было опубликовано на YouTube-канале группы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 17 Окт 2018 в 8:24 PDT

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