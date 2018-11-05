Это любовь и сила. Вера Брежнева показала свою большую семью

Украинская певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками редким семейным снимком, почтив память своего отца Виктора Галушки, который в ноябре мог бы отметить свое 64-летие.

На своей странице в Instagram 36-летняя артистка опубликовала редкий кадр, на котором изображена в кругу своей большой семьи. В подписи к снимку Брежнева сообщила, что решила опубликовать снимок в честь дня рождения отца.

«Нашему папе сегодня исполнилось бы 64. Но не исполнилось и 60ти.. Вот только именно благодаря их любви с мамой - есть мы. И главное, что в нас есть, что нас объединяет - Любовь. Мы скучаем. Семья — это сила. Семья — это труд. Люди, любите друг друга», - написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 3 Ноя 2018 в 10:27 PDT

В комментариях к фото пользователи Сети назвали семейный кадр трогательным, однако отметили, что отец на снимке выглядит так, будто его бросили.

«Я не осуждаю... мне стало интересно... пост о грусти по папе, но Ваш папа сидит в инвалидной коляске один, на фото это выглядит, как будто его бросили... но это взгляд человека со стороны, как бы нюанс, который незаметен Вам, возможно Вы просто не обратили на это внимание», - пишут в Instagram.

Напомним, отец Брежневой умер летом 2015 года. Виктор Галушка проходил длительную реабилитацию после инфаркта, который случился с ним летом 2014 года, однако в результате скончался от остановки сердца.

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