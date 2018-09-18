Эталон женской красоты. Надежда Мейхер покорила поклонников лицом без макияжа

Известная украинская певица и телеведущая, бывшая участница поп-группы ВИА Гра Надежда Мейхер показала лицо без макияжа.
На своей странице в Instagram Мейхер опубликовала короткий видеоролик, на котором она лежит на кровати в гостиничном номере и поет песню Лары Фабиан – Je t'aime.
При этом на лице Надежды Мейхер нет ни грамма косметики. Артистка одета в красивую кружевную ночнушку, а ее шея украшена элегантной подвеской и чокером с бантиком.
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Когда-то я мечтала реализоваться как исполнитель во Франции...????♀️ Но пока реализовываю себя в своём номере, репетирую так сказать????, настраиваюсь , так сказать... ????????????Короче, я проснулась и хочется спеть что-то из любимого раннего ???????????????????????????????????? #надеждамейхер #французскийшансон #люблю
Поклонники Мейхер отметили, что певица выглядит просто шикарно:
«Напомнили Эдит Пиаф, только вы красивее», «На француженку похожа», «Эталон женской красоты», «Вы здесь похожи на Натали Портман из кинофильма Леон», «Красивее Моники Белуччи и Анджолины Джоли», – прокомментировали видео Мейхер пользователи Сети.
И действительно, 36-летняя Надежда Мейхер ничуть не уступает своим молодым коллегам по сцене. Она так же женственна, сексуальна и привлекательна, как в начале своей карьеры в ВИА Гре.
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