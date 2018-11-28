Еще не родила. Регина Тодоренко рассказала, как тренирует задержку дыхания на 9-ом месяце беременности

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко продолжает активную жизнь на девятом месяце беременности.
28-летняя звезда, которая ждет ребенка от российского певца Влада Топалова, опубликовала в Instagram фото из бассейна. И рассказала о том, что плавает в бассейне почти каждый день уже несколько месяцев, о пользе плавания для беременных и о том, что усердно работает над задержкой дыхания под водой. Сейчас ей удается продержаться 47 секунд.
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Сегодня заплыв был всего на 500 метров , но даже эта небольшая дистанция дает очень много энергии !!!) Уже несколько месяцев почти каждый день я плаваю в бассейне. Во-первых, для беременных это отличный способ расслабиться; Во-вторых , профилактика сколиозу; В-третьих, подготовка к новому серфинг-году ????♀️ ????. Еяяяя ! Раньше меня палкой нельзя было загнать в бассейн, не люблю я эти переодевания, прохладную воду ????????????, дурацкая резиновая шапочка , потом ещё и волосы сушить надо целый час ????????♀️ Короче, у меня всегда было слишком много причин, чтобы не идти на плавание, но как только появилась цель ????, все причины отпали сами собой. Сейчас я усердно работаю над задержкой дыхания. Ведь если волна накрывает с головой, ты не имеешь понятия , когда снова сможешь вынырнуть и набрать полные лёгкие кислорода. (Думаю, многие из вас понимают, о какой волне идёт речь). Насколько вы можете задержать дыхание под водой? Проверяли? Я пока могу на 47 секунд. #регинатодоренко #reginatodorenko #регинапутешественница????????????
«Я тоже беременная не вылазила из бассейна. Только там чувствовала себя человеком, а не бегемотом», «Класс! Роды точно легкими будут!!!!с вашим позитивом и неуемной энергией все пройдет супер», «Вот мать дает!!! Респект», «Аккуратно с задержками дыхания! Ребёнку это не очень полезно», «Я так же перед родами 3 месяца тренировала задержку дыхания) дошла до 85-90 секунд и это реально помогало в потугах. Желаю Вам, что бы все прошло максимально спокойно и остались только приятные воспоминания», - комментируют пользователи в сети.
В подписи под фотографией Регина принялась размышлять о пользе плаванья для организма в целом, рассказала, что раньше не любила и не понимала занятия в бассейне, и том, что она учиться задерживать дыхание.
«Сегодня заплыв был всего на 500 метров , но даже эта небольшая дистанция дает очень много энергии !!!) Уже несколько месяцев почти каждый день я плаваю в бассейне.
Во-первых, для беременных это отличный способ расслабиться;
Во-вторых , профилактика сколиозу;
В-третьих, подготовка к новому серфинг-году.
Еяяяя!
Раньше меня палкой нельзя было загнать в бассейн, не люблю я эти переодевания, прохладную воду, дурацкая резиновая шапочка , потом ещё и волосы сушить надо целый час. Короче, у меня всегда было слишком много причин, чтобы не идти на плавание, но как только появилась цель, все причины отпали сами собой.
Сейчас я усердно работаю над задержкой дыхания. Ведь если волна накрывает с головой, ты не имеешь понятия , когда снова сможешь вынырнуть и набрать полные лёгкие кислорода. (Думаю, многие из вас понимают, о какой волне идёт речь). Насколько вы можете задержать дыхание под водой? Проверяли?
Я пока могу на 47 секунд».
Регина Тодоренко действительно ведет активный образ жизни. Четыре дня назад она показала подписчикам, как занимается йогой.
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#ОбразЖизни - #Йога Иногда кажется , что весь мир настроен против тебя, что ты один такой классный и гениальный, а все вокруг - придурки, что у тебя таааак много желания создавать , а все самое лучшее достаётся другим! В такие моменты я созерцаю, сканирую себя , чтоб определить, где именно я свернула не туда, анализирую каждый шаг, потому что мне важно понять, необходимое ли количество сил я приложила, чтобы получить «ДА». Моя любимая цитата из фильма «Москва слезам не верит» - «Меня не интересует , почему нет. Меня интересует, что вы сделали , чтобы было ДА» Так и живу , каждый раз задумываясь, не слишком ли мало я прикладываю усилий , чтоб получить желаемый результат! И этот принцип работает во всем: семья, работа, отдых и тд.... А Йога очень помогает в трудные моменты приостановить суету в организме , понаблюдать , наладить все процессы и снова запустить механизм!!! С каким девизом по жизни идёте вы? #регинатодоренко #reginatodorenko #регинапутешественница????????????
Готовит пиццу с мужем.
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#семейныебудниТТ Сегодня мы вместе готовили пиццу: ???? @vladtopalovofficial сделал все заготовки , раскатал тесто , картинно разложил ингредиенты и засунул в печь, а я поддерживала его морально ???????????? Оказывается, мой мужчина не только прекрасно поёт , но и невероятно вкусно готовит ) Какое же это объедение - домашняя пицца ???? ! спасибо родителям за помощь ???????? и инструкцию @iampandi ❤️ 1. Вы когда-нибудь ходили на кулинарные курсы? Да/нет 2. А хотели бы? #регинатодоренко #reginatodorenko #регинапутешественница???????????? Кофта - @monochrome_you
Ходит в театр на концерт классической музыки.
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Значит так) Я знаю, что большинство моих подписчиков не слушает классическую музыку и не любит, но прошу вас довериться моему небольшому опыту и музыкальному вкусу и обязательно посетить, по возможности, #ОперныйТеатрОдесса , #БольшойТеатрМосква #ВенскаяОпера Вчера была на концерте «Анна Нетребко & Юсиф Эйвазов. Верди» О, как же она поёт, настоящая услада для ушей. Я часто бываю настроена скептически, тк мой кумир - Мария Каллас, и ее , казалось бы , никто не переплюнет, но Голос Анны Нетребко великолепен, настающий бальзам на душу. И я сейчас не только про вокал, она ведь , правда, чувствует то, что поёт, и все тело поёт вместе с ней! Я вас уверяю, вы не пожалеете. «Аида» была исполнена безупречно????❤️ Если вы все-таки любите классику, какое ваше любимое музыкальное произведение? #регинатодоренко #reginatodorenko #регинапутешественница???????????? Photo made by @mochkaaai
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