Еще не родила. Регина Тодоренко рассказала, как тренирует задержку дыхания на 9-ом месяце беременности

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко продолжает активную жизнь на девятом месяце беременности.

28-летняя звезда, которая ждет ребенка от российского певца Влада Топалова, опубликовала в Instagram фото из бассейна. И рассказала о том, что плавает в бассейне почти каждый день уже несколько месяцев, о пользе плавания для беременных и о том, что усердно работает над задержкой дыхания под водой. Сейчас ей удается продержаться 47 секунд.

«Я тоже беременная не вылазила из бассейна. Только там чувствовала себя человеком, а не бегемотом», «Класс! Роды точно легкими будут!!!!с вашим позитивом и неуемной энергией все пройдет супер», «Вот мать дает!!! Респект», «Аккуратно с задержками дыхания! Ребёнку это не очень полезно», «Я так же перед родами 3 месяца тренировала задержку дыхания) дошла до 85-90 секунд и это реально помогало в потугах. Желаю Вам, что бы все прошло максимально спокойно и остались только приятные воспоминания», - комментируют пользователи в сети.

В подписи под фотографией Регина принялась размышлять о пользе плаванья для организма в целом, рассказала, что раньше не любила и не понимала занятия в бассейне, и том, что она учиться задерживать дыхание.

«Сегодня заплыв был всего на 500 метров , но даже эта небольшая дистанция дает очень много энергии !!!) Уже несколько месяцев почти каждый день я плаваю в бассейне.

Во-первых, для беременных это отличный способ расслабиться;

Во-вторых , профилактика сколиозу;

В-третьих, подготовка к новому серфинг-году.

Еяяяя!

Раньше меня палкой нельзя было загнать в бассейн, не люблю я эти переодевания, прохладную воду, дурацкая резиновая шапочка , потом ещё и волосы сушить надо целый час. Короче, у меня всегда было слишком много причин, чтобы не идти на плавание, но как только появилась цель, все причины отпали сами собой.

Сейчас я усердно работаю над задержкой дыхания. Ведь если волна накрывает с головой, ты не имеешь понятия , когда снова сможешь вынырнуть и набрать полные лёгкие кислорода. (Думаю, многие из вас понимают, о какой волне идёт речь). Насколько вы можете задержать дыхание под водой? Проверяли?

Я пока могу на 47 секунд».

Регина Тодоренко действительно ведет активный образ жизни. Четыре дня назад она показала подписчикам, как занимается йогой.

Готовит пиццу с мужем.

Ходит в театр на концерт классической музыки.

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook