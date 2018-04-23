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Эпичный полет. Бейонсе упала на сцене во время Coachella

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Бейонсе оконфузилась на Coachella

Бейонсе оконфузилась на Coachella

Американская певица Бейонсе и ее младшая сестра Соланж Ноулз упали на сцене во время совместного выступления на музыкальном фестивале Coachella.

В попытке обняться исполнительницы не удержали равновесие и неожиданно упали. Инцидент был снят зрителями на видео, которое впоследствии было опубликовано в сети. Падение звезд стало одной из самых обсуждаемых тем в твиттере:

«Это так мило и смешно», «Они сделали мой день!», - пишут поклонники артисток в сети.

Отметим, Бейонсе стала хедлайнером Coachella 2018 – популярного музыкального фестиваля, который проходил в калифорнийском Индио и завершился вчера, 22 апреля.

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