Эпичный полет. Бейонсе упала на сцене во время Coachella

Американская певица Бейонсе и ее младшая сестра Соланж Ноулз упали на сцене во время совместного выступления на музыкальном фестивале Coachella.

В попытке обняться исполнительницы не удержали равновесие и неожиданно упали. Инцидент был снят зрителями на видео, которое впоследствии было опубликовано в сети. Падение звезд стало одной из самых обсуждаемых тем в твиттере:

«Это так мило и смешно», «Они сделали мой день!», - пишут поклонники артисток в сети.

Beyoncé tried to pick up @solangeknowles at #Coachella tonight and they both fell on stage. #TooCute #Beychella pic.twitter.com/8zR1Lq9pIM