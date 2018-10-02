Едят шашлык и смотрят, как на клоуна. Анна Седокова расплакалась после выступления на корпоративе

Украинская певица Анна Седокова рассказала о неудачном корпоративе в Сочи.

35-летняя артистка опубликовала откровенный пост на своей странице в Instagram, признавшись, что после выступления перед состоятельными российскими бизнесменами не смогла сдержать слез от обиды и унижения.

«Только что у меня был один из худших концертов в моей жизни. Лежу реву в номере уже час. Хочется помыться и смыть с себя весь этот адский привкус. Корпорат - это когда люди, у которых есть лишние деньги, приглашают себе артистов, чтобы они их веселили. И вот ты выходишь на сцену, прилетаешь, оставляя того, кого любишь, командой настраиваешься, красишься красиво, молитву читаешь перед сценой, благодаришь Бога за профессию перед сценой, а потом выходишь на нее... А люди в зале сидят, едят шашлык и смотрят на тебя, как на клоуна. Развлекай нас, а мы устали, посидим. А ты же профессионал. Люди же должны радость и счастье от твоего выступления получить. Ты и так, и эдак, и пошутила, и спела вместе песню, а понимаешь, что тем, кто в зале, им пофиг на тебя. Ты просто очередной клоун, который пришел их развлечь в этот очередной скучный день в их жизни», - написала певица.

Седокова также добавила, что вынуждена выступать на корпоративах из-за финансовых обязательств перед командой музыкантов и своей семьей.

«Я мечтаю когда-то стать таким большим артистом, чтобы позволить себе никогда не испытывать такое чувство унижения, но я не могу. Мне нужно содержать семью, бизнес. У меня миллион сотрудников. Мои на меня ругаются. Говорят, ну что же ты так близко все воспринимаешь к сердцу, а я не могу. Я в эту профессию пришла для того, чтобы делать кого-то немножечко счастливее и точно не себя. Вы простите меня, что сорвалась. Просто сложно сейчас, но я обещаю собраться и стать лучше и успешнее, чтобы больше никогда не оказаться в этом аду», - отметила артистка.

В комментариях в Instagram разгорелась горячая дискуссия на тему того, стоит ли артистам выступать на частных концертах:

«Странные претензии к корпоративу в кабаке», «По моему это и есть профессия артиста, все жрут шашлык, а ты поешь и развлекаешь», «А чего удивительного, если вы сами привлекаете к себе животное внимание?», «Во все времена такое было. Шуты - развлекать, Анечка, а не свет и радость мы приносим людям. Кроме того, ты не Диана Акундинова с ее бомбическим голосом, и даже не Сережка Лазарев с его энергетикой, и не Шнур с его эпатажем. Твой удел - сиськи в декольте и завывания под фанеру, узбагойся», - пишут в Сети.

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