Не представляю, что он сейчас делает. Джуди Денч высказалась против лишения Кевина Спейси ролей в кино

Оскароносная актриса Джуди Денч в очередной раз выступила в защиту актера Кевина Спейси, которого в октябре прошлого года обвинили в сексуальных домогательствах несколько мужчин. Свое заявление Денч сделала, получая награду на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне.

Известная актриса заявила, что не одобряет лишение Спейси ролей после этого скандала: "Я не могу никоим образом одобрить, - что бы он ни сделал - что его начали вырезать из фильмов".

"Мы должны делать так, как когда его заменили Кристофером Пламмером? Мы должны это сделать (с фильмами) на протяжении всей истории?, - сказала она, передает The Telegraph. - Должны ли мы вернуться назад, и вырезать любого, кто каким-либо образом оскорбил или нарушил закон, или совершил какое-либо преступление? Мы собираемся вытеснить их из нашей истории? Я не знаю..."

Денч продолжила: "Я не знаю всех обстоятельств, но тем не менее он есть, и был, самым замечательным актером. Я не могу представить, что он сейчас делает. И хорошим другом".

Спейси и Денч вместе снимались в фильме Корабельные новости в 2011 году, за роли в котором они оба были номинированы на премию BAFTA. Денч снималась вскоре после смерти своего мужа, и рассказала: "Кевин был неоценимым утешением и никогда не упоминал, что знает, как мне плохо. Он подбадривал меня и помогал мне идти дальше".

Напомним, Кевин Спейси признался в нетрадиционной ориентации в ответ на обвинения в сексуальных домогательствах актера фильма Стартрек Энтони Рэппа. Позже коллеги по съемочной площадке сериала Карточный домик также заявили о домогательствах со стороны Спейси. В результате его уволили, а также заменили его другим актером в уже готовом фильме Все деньги мира.

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