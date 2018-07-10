Джордж Клуни попал в аварию и был госпитализирован

Сегодня, 10 июля, известный американский актер и режиссер Джордж Клуни попал в аварию на Сардинии.
Как передает The Guardian, 57-летний актер ехал на своем мотоцикле и столкнулся с автомобилем Mercedes.
По сообщениям итальянских СМИ, предположительно в аварии виноват водитель автомобиля, неожиданно изменивший направление движения.
George Clooney all'ospedale: con la sua moto è finito contro un'auto che stava svoltando https://t.co/yG2jA4OomJ pic.twitter.com/MqZDD7oKpU— La Nuova Sardegna (@lanuovasardegna) 10 июля 2018 г.
После столкновения Джордж Клуни был доставлен в больницу имени Иоанна Павла II. К счастью, полученные актером травмы не представляют большой угрозы его жизни и здоровью.
Отметим, в Италии актер вместе с женой Амаль Клуни и двумя детьми Александром и Эллой находятся с середины мая. В Сардинии Клуни совмещает приятное с полезным: отдыхает с семьей и снимается в сериале Уловка 22.
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