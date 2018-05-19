Джордж Клуни, Бекхэмы, Пиппа Миддлтон и другие. Звездные гости на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри

В Великобритании проходит главное событие года – свадьба Меган Маркл и принца Гарри.
В Виндзорском замке в графстве Беркшир уже собрались гости, в числе которых Джордж Клуни с супругой Амаль Клуни, семейство Бекхэмов, Элтон Джон, Серена Уильямс, актеры из Форс-мажоров, британский комик Джеймс Корден и многие другие. Как и ожидалось, на королевской свадьбе собралось в целом около 600 гостей.
Джордж Клуни и Амаль Клуни
Виктория Бекхэм
Дэвид Бекхэм
Джеймс Корден
Пиппа Миддлтон
Серена Уильямс
Приянка Чопра
До самого бракосочетания осталось менее получаса. В 13:30 к часовне подъедет принц Гарри, а самой последней гостьей станет Елизавета II - ожидается, что она прибудет в 13:55. В 13:59 должна появиться и сама невеста - Меган Маркл, свадебное платье которой является самой обсуждаемой темой последнего времени.
Отметим, накануне свадьбы королева Елизавета II обнародовала официальные титулы Меган Маркл и принца Гарри.
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