Джиджи и Белла Хадид поздравили Микки Мауса с днем рождения

На этой неделе Микки Маусу исполнилось 90 лет. Издание Chaos Sixty Nine посвятило Дню рождения героя целый номер.

Лимитированная версия журнала состоит из шести ярких обложек, на которых Джиджи и Белла Хадид, Виттория Черетти, Карен Элсон, Шенелл Уильямс и Кара Тейлор позируют в образах, стилизированных под знаменитого мышонка.

Микки Мауса создал великий Уолт Дисней, основавший корпорацию Walt Disney Productions. Целый месяц в разных уголках мира по случаю юбилея устраивают праздничные мероприятия. В Нью-Йорке даже открыли тематическую выставку в честь дня рождения любимого всеми мультипликационного героя, а в Лондоне выставили на продажу афиши первых диснеевских лент с участием героя.

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