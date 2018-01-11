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Джессика Альба поздравила мужа с днем рождения трогательной фотоисторией

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Пара вместе 14 лет
Фото: @jessicaalba / Instagram

Пара вместе 14 лет

Актриса Джессика Альба посвятила трогательный пост в Instagram своему мужу Кэшу Уоррену, который праздновал 39-й день рождения

Альба поделилась серией из 10 фотографий в трогательной галерее. На фотографиях запечатлены их 14 лет совместной жизни с того момента, когда они начали встречаться, и до рождения их третьего ребенка - сына Хейеса Альба Уоррена.

«Мой любимый @cash_warren с Днем рождения – в 2004-м мы влюбились на съемках фильма и провели последние 14 лет, создавая прекрасную жизнь вместе. В 2018-м мы влюбляемся в нашего третьего ребенка», - написала она.

«Ты - спокойствие и голос разума, всегда сохраняющий взгляд в перспективе и видя красоту и свет во всех обстоятельствах, - продолжила Альба. - Я люблю тебя больше, чем могу выразить словами, и я очень горжусь тем, что являюсь твоим партнером в жизни».

 

 

Пара поженилась в 2008 году и воспитывает трех детей: дочерей Хейвен Гарнер, 6 лет, и Хонор Марию, 9 лет, а также сына Хейеса, который появился на свет 31 декабря 2017 года.

 

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