Дженнифер Лоуренс сходила на свидание с продюсером из Киева - СМИ

Популярную актрису Дженнифер Лоуренс сфотографировали на вечерней встрече в Нью-Йорке с 40-летним сценаристом и продюсером, уроженцем Киева Джином Ступницким. Снимки с «неизвестным мужчиной» опубликовало издание The Daily Mail, а другие СМИ признали в нем продюссера-украинца.

Несмотря на то, что пара держалась отстраненно, и встреча могла носить деловой характер, журналисты поспешили назвать ее свиданием.

На снимках видно, что Дженнифер и Джин мило болтают и веселятся в компании друг друга.

27-летняя обладательница Оскара, которая недавно рассталась с режиссером Дарреном Аронофски, была одета в длинное пальто в стиле милитари, жакет из денима и джинсы.

Публикация от Break (@larevistabreak) 9 Апр 2018 в 12:20 PDT

Джин Ступницкий родился в Киеве в 1977 году и переехал в Америку в 2000 году. Там он закончил университет Айовы, основал компанию Quantity Entertainment. Вместе со своим партнером по бизнесу Джин работал над сериалом Офис, а также был продюсером фильма Очень плохая училка. Пять раз был номинирован на получение премии Эмми.

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