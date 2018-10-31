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Поклонницы в восторге. Джастин Бибер побрился налысо

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Поклонницы в восторге. Джастин Бибер побрился налысо

24-летний поп-певец Джастин Бибер опубликовал в сторис своего Instagram свою новую стрижку – исполнитель полностью сбрил свои длинные волосы.

Новая прическа была сделана всего через несколько месяцев после того, как Бибер заявил, что не намерен стричься.

В мае певец опубликовал видео в Instagram, подписав его: «Длинные волосы и все побоку, моя копна великолепна».

В следующем селфи Бибер показывал поклонникам свои отросшие волосы и заявил, что продолжит отращивать длину. «Я собираюсь отрастить свои волосы длиной до пальцев ног», - подписывал он фотографию.

Поклонники исполнителя в Twitter бурно отреагировали на смену имиджа Бибера. «Наши молитвы были услышаны, Джастин Бибер подстригся», «Джастин Бибер остриг свои волосы и это лучшее, что случилось со мной в 2018-м», - пишут они.

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