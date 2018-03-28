Певица Джамала родила первенца

27 марта популярная исполнительница, победитель Евровидения-2016 Джамала впервые стала мамой.
Радостной новостью певица поделилась в своем Instagram.
Джамала и ее муж Бекир Сулейманов стали родителями мальчика. Исполнительница опубликовала свое фото во время беременности и сообщила имя сына - Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов.
Напомним, 26 апреля 2017 года Джамала официально узаконила отношения с возлюбленным Бекиром Сулеймановым.
Торжественная церемония проходила в Исламском культурном центре города Киева в национальных традициях.
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