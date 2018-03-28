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Певица Джамала родила первенца

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Джамала и ее супруг стали родителями

Джамала и ее супруг стали родителями

27 марта популярная исполнительница, победитель Евровидения-2016 Джамала впервые стала мамой.

Радостной новостью певица поделилась в своем Instagram.

Джамала и ее муж Бекир Сулейманов стали родителями мальчика. Исполнительница опубликовала свое фото во время беременности и сообщила имя сына - Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов.

 

 

Напомним, 26 апреля 2017 года Джамала официально узаконила отношения с возлюбленным Бекиром Сулеймановым.

Торжественная церемония проходила в Исламском культурном центре города Киева в национальных традициях.

 

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