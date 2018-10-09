Дожить бы до золотой свадьбы. Регина Тодоренко опубликовала романтичное селфи с Владом Топаловым

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая ждет ребенка от российского певца Влада Топалова, поделилась с поклонниками новым романтичным селфи.
28-летняя звезда опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором изображена со своим возлюбленным на фоне осеннего пейзажа.
«Осень золотая. Дожить бы с тобой до золотой свадьбы», - подписала снимок Тодоренко.
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Топалов также опубликовал в Сети трогательное фото с возлюбленной, поздравив ее с выходом в эфир нового сезона ее шоу Пятница с Региной.
«Родная!!! Мы все тебя поздравляем и радуемся вместе с тобой. Интересно! Смешно! Музыкально! Ты смогла показать своих гостей с новой стороны», - написал он в подписи к снимку.
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