Дожить бы до золотой свадьбы. Регина Тодоренко опубликовала романтичное селфи с Владом Топаловым

Тодоренко призналась, что хочет прожить с Топаловым до золотой свадьбы

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая ждет ребенка от российского певца Влада Топалова, поделилась с поклонниками новым романтичным селфи.

28-летняя звезда опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором изображена со своим возлюбленным на фоне осеннего пейзажа.

«Осень золотая. Дожить бы с тобой до золотой свадьбы», - подписала снимок Тодоренко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 8 Окт 2018 в 7:16 PDT

Топалов также опубликовал в Сети трогательное фото с возлюбленной, поздравив ее с выходом в эфир нового сезона ее шоу Пятница с Региной.

«Родная!!! Мы все тебя поздравляем и радуемся вместе с тобой. Интересно! Смешно! Музыкально! Ты смогла показать своих гостей с новой стороны», - написал он в подписи к снимку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) 8 Окт 2018 в 3:03 PDT

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