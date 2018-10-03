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Домой захотелось. Ани Лорак, Лобода и другие сбежавшие в Россию звезды выступили в Киеве

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Лорак и другие опальные певицы вернулись в Украину
© Instagram

Лорак и другие опальные певицы вернулись в Украину

Украинские певицы Ани Лорак, Светлана Лобода, Таисия Повалий и другие артистки, которые живут и работают в России, вернулись в Киев, чтобы принять участие в специальном концерте.

Звезды приехали в украинскую столицу по приглашению телеканала Интер, который организовал праздничный концерт по случаю своего юбилея.

На страницах опальных украинских певиц в Instagram появились фото и видео, сделанные в Киеве. Так, Лобода опубликовала фото, на котором изображена в черном платье и кожаной куртке. В подписи к снимку певица пообещала поклонникам выступить на Олимпийском стадионе в Киеве:

«Моя благодарность и глубочайшее уважение людям, которые дают нам возможность видеть и слышать друг друга. Сердцем и душой мы с вами. Увидимся на Олимпийском стадионе очень скоро, обещаю», - написала Лобода, сопроводив пост хэштегом #интер.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

В свою очередь, Лорак показала фото, на котором позирует в откровенном платье на фоне логотипа телеканала Интер.

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Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

Таисия Повалий также подтвердила свое участие в концерте, разместив на своей странице в Instagram несколько видеороликов, сделанных за кулисами.

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Публикация от Таисия Повалий (@tpovaliyofficial)

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Публикация от Таисия Повалий (@tpovaliyofficial)

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