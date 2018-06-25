Стала сыном. Дочь актрисы из Секса в большом городе сменила пол

Известная американская актриса Синтия Никсон публично объявила, что ее 21-летняя дочь – трансгендер.

Исполнительница одной из главных ролей сериала Секс в большом городе, а ныне – кандидат на пост губернатора штата Нью-Йорк выложила в своем Instagram совместное фото с сыном Сэмюэлем и поздравила его с окончанием колледжа. Известно, что Сэмюэл родился девочкой и носил имя Саманта.

"Я так горжусь своим сыном Сэмюэлом Джозефом Мозесом, который окончил колледж в этом месяце. Я приветствую его и всех, кто сегодня празднует Trans Day of Action", – написала актриса.

Trans Day of Action – это ежегодное общественное мероприятие, направленное на защиту прав трансгендеров и людей, не определившихся со своим полом.

Отметим, что как кандидат в губернаторы штата Нью-Йорк Синтия Никсон активно отстаивает права ЛГБТ. Актриса и сама является открытой лесбиянкой. После развода с отцом своей дочери Саманты (а теперь – Сэмюеля) и сына Чарльза – Дэнни Мозесом Синтия Никсон состоит в отношениях с активисткой образовательного движения Кристин Маринони. Синтия и Кристин воспитывают семилетнего сына Макса.

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