Для фанатов Леси+Ромы. Ведущие Евровидения-2017 снялись в ремейке популярного украинского сериала

Ведущие Евровидения-2017 Александр Скичко и Тимур Мирошниченко приняли участие в съемках комедийного ситкома от ICTV Марк+Наталка.

"Когда я услышал, что будут снимать обновленную версию Леся + Рома подумал, что с одной стороны это очень рискованно. Но когда я попал на съемки и увидел процесс работы, то понял, что это совсем другой сериал, который, кстати, будет не менее интересен, я в этом уверен", - говорит Скичко.

Скичко и Мирошниченко. Фото: Instagram

"Мне самому хочется посмотреть, что получится из всего этого. Играл я самого себя, но раскрывать все карты не хочу. Вы сами все увидите уже совсем скоро", - добавил ведущий.

Премьера ремейка сериала Леся+Рома - Марк+Наталка - состоится 25 сентября на ICTV.

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