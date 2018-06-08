Дэвид и Виктория Бекхэм продают свои наряды с королевской свадьбы ради благотворительности

Знаменитая супружеская пара Дэвид и Виктория Бекхэм выставили на благотворительный аукцион наряды, в которых они присутствовали на свадьбе принца Гарри и Мекан Маркл.
Вырученные деньги будут переданы фонду The We Love Manchester Emergency Fund, который занимается поддержкой жертв прошлогодней террористической атаки в Манчестере.
"Чтобы поддержать невероятную работу фонда The We Love Manchester Emergency Fund и семьи, ставшие жертвами нападения в Манчестере в прошлом году, Виктория Бекхэм и я сотрудничаем с порталом @omazeworld, чтобы дать вам возможность стать владельцами наших нарядов с королевской свадьбы", – написал Дэвид Бекхэм в своем Instagram.
Портал Omaze – это платформа, на которой можно выставить на продажу и приобрести вещи для поддержки различных благотворительных организаций. Теперь на ресурсе можно купить темно-синее платье Виктории ее собственного дизайна и стильный костюм Dior Homme со светло-серым двубортным жилетом, в который был одет Дэвид. На внутренней стороне пиджака футболиста вышиты его инициалы.
Напомним, свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоялась 19 мая в Виндзорском замке.
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