Дэвид и Виктория Бекхэм продают свои наряды с королевской свадьбы ради благотворительности

Знаменитая супружеская пара Дэвид и Виктория Бекхэм выставили на благотворительный аукцион наряды, в которых они присутствовали на свадьбе принца Гарри и Мекан Маркл.

Вырученные деньги будут переданы фонду The We Love Manchester Emergency Fund, который занимается поддержкой жертв прошлогодней террористической атаки в Манчестере.

"Чтобы поддержать невероятную работу фонда The We Love Manchester Emergency Fund и семьи, ставшие жертвами нападения в Манчестере в прошлом году, Виктория Бекхэм и я сотрудничаем с порталом @omazeworld, чтобы дать вам возможность стать владельцами наших нарядов с королевской свадьбы", – написал Дэвид Бекхэм в своем Instagram.

Публикация от David Beckham (@davidbeckham) 7 Июн 2018 в 6:43 PDT

Портал Omaze – это платформа, на которой можно выставить на продажу и приобрести вещи для поддержки различных благотворительных организаций. Теперь на ресурсе можно купить темно-синее платье Виктории ее собственного дизайна и стильный костюм Dior Homme со светло-серым двубортным жилетом, в который был одет Дэвид. На внутренней стороне пиджака футболиста вышиты его инициалы.

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 7 Июн 2018 в 11:09 PDT

Напомним, свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоялась 19 мая в Виндзорском замке.

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