Денег – ноль. Земфиру объявили в розыск за долги

Российскую певицу Земфиру объявили в розыск из-за коммунальных долгов.

Московские приставы обязали артистку, которая владеет недвижимостью на Фрунзенской набережной в российской столице, погасить задолженность еще два года назад, однако она так и не закрыла денежные вопросы по квартплате.

По данным телеканала Москва 24, задолженность артистки за услуги ЖКХ составляет 11 тыс рублей (около 4500 грн). В свою очередь, стоимость двухкомнатной квартиры Земфиры, площадью 85 квадратных метров в Хамовниках, составляет порядка 250 тысяч долларов.

По мнению российских СМИ, небольшие коммунальные долги Земфиры вряд ли можно объяснить финансовой неплатежеспособностью.

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