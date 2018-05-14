День рождения Святослава Вакарчука. Яркие высказывания музыканта о жизни, любви и счастье

Сегодня, 14 мая, свой 43-й день рождения отмечает известный украинский вокалист, композитор, лидер рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук.

Один из самых влиятельных и уважаемых украинских музыкантов родился 14 мая 1975 года в Мукачево в семье ученого-физика, будущего ректора Львовского университета и министра образования Украины Ивана Вакарчука. Вырос Святослав Вакарчук во Львове.

Получив два высших образования, как физик-теоретик и экономист-международник, Вакарчук все-таки выбрал карьеру музыканта. В 1994 году он создал группу Океан Эльзы, которая уже более 20 лет является одной из топовых как в Украине, так и зарубежом.

В день рождения Святослава Вакарчука НВ STYLE собрал самые яркие и мудрые цитаты музыканта о творчестве, жизни, любви, счастье и других ценных для каждого из нас вещах.

Патриотизм – это любовь. Любят не за что-то, а потому что не могут не любить. Не смотрите на Украину, как на землю своих родителей. Смотрите на нее, как на землю своих детей. И тогда придут изменения…

Все разговоры о ментальности – это ерунда. В Южной и Северной Кореи разная ментальность? Нет. Правила разные.

Человек, у которого нет принципов – никогда не станет счастливым. Нация, у которой нет принципов – никогда не станет успешной.

Если у вас есть любимый человек, расстояние не имеет значения.

Когда любовь взаимна, она растет по экспоненте.

Любовь – это лучшие витамины для души. Чтобы ваша душа была здорова, принимайте их регулярно.

Твоя вера – это и есть твоя мотивация.

Дьявол у каждого свой, а Бог у всех один.

Плакать от боли- это слабость. Плакать от радости – это гордость.

Не страшно прибежать вторым, страшно – не желать прибежать первым.

Я стал свободным человеком не потому, что добился успеха. Я добился успеха потому, что стал свободным человеком.

Наши песни принадлежат людям, а не нам.

В музыке результат больше зависит от внутреннего драйва, чем от мастерства. Кажется, в спорте так же.

Когда на телевидении появляется фильм или сериал с рейтингом ниже среднего, есть шанс, хоть и не большой, что это что-то стоящее.

Одна из крупнейших тайн природы – отношения между людьми. Это сложнее, чем квантовая механика.

Люди, которые считают, что животные не чувствуют сердцем, просто сами не знают, что это такое – чувствовать.

Когда у человека нет ничего, что делает его действительно счастливым, он выбирает своим виртуальным "счастьем" деньги. Это часто делает несчастными миллионы.

Самый счастливый человек – тот, у которого сотни счастливых дней. Не верю, что существует перманентное счастье. Счастье – это, скорее, некий "моральный оргазм". Ты к нему идешь, ждешь, а оно на самом деле очень мгновенное. Я не верю в счастье, которое могло бы продолжаться неделями. Наиболее длительное счастье – это любовь. И даже она имеет свои пики и спады. А счастье материальных вещей – это вообще мгновенно. Даже бедный студент, который всю жизнь шел к тому, чтобы купить себе желанную квартиру, уже через месяц жизни в ней воспринимает это как должное. А через месяц ему захочется чего-то другого. И это правильно, так мы и живем.

Женственность – это не красивое платье, макияж или туфли на каблуках. Женственность – это состояние души.

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