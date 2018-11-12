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Да, это был Тилль. Светлана Лобода рассказала об отношениях с солистом Rammstein

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Лобода ответила на личные вопросы в интервью Малахову
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Лобода ответила на личные вопросы в интервью Малахову

Украинская певица Светлана Лобода, которая скрывает отца своей второй дочери Тильды, прокомментировала слухи о романе с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

Накануне 36-летняя артистка дала интервью российскому тележурналисту Андрею Малахову, в котором рассказала о перенесенной операции на почке, а также ответила на прямой вопрос шоумена об отношениях с 55-летним немецким музыкантом.

В частности, Лобода не стала скрывать, что из больницы в Москве, куда она была экстренно госпитализирована с обструкцией почки, ее забирал Линдеманн.

«Да, это был Тилль», - подтвердила певица, однако не стала отвечать на другие вопросы Малахова о личной жизни.

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Кроме того, певица призналась, что срочная операция заставила ее иначе взглянуть на свой рабочий график.

«Я поняла, что я не робот. Это был знак, чтобы я переоценила свои ценности. Теперь я хочу так выстраивать свой график, чтобы не существовать, а жить», - отметила Лобода.

Певица также прокомментировала слухи о том, что назвала дочь Тильду в честь предполагаемого отца девочки, солиста Rammstein. Лобода отметила, что на выбор имени повлияло несколько фактов, в числе которых – ее любовь к британской актрисе Тильде Суинтон.

«Мне всегда нравилось это имя, и я очень люблю актрису Тильду Суинтон. Кроме того, есть еще пара фактов, которые повлияли на мой выбор», - сообщила она.

Напомним, ранее фаны Лободы разглядели в видео из Instagram на шее старшей дочери Лободы украшение Линдеманна. В нем рок-музыкант неоднократно появлялся на публике. Это, по мнению поклонников певицы, в очередной раз доказывает, что Лободу и Линдеманна связывают близкие отношения.

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