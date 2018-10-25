Чужие женщины на сон грядущий. Слава Каминская удивила голым снимком и обвинила соцсети в разводах

Украинская певица Слава Каминская удивила фолловеров в Instagram новым откровенным снимком.

На фото солистка женской поп-группы НеАнгелы изображена без одежды. В подписи к эротичному кадру Каминская пожаловалась на иллюзию безупречности в соцсетях, где женщины все чаще публикуют отфотошопленные сексуальные фото.

«Какая же иллюзия эти соцсети. Я помню себя еще со времен одноклассников, что в принципе уже приравнивается к динозаврам. Тогда мы сливали фото через какие-то шнуры с фотоаппарата и не было такого разнообразия длинных ног, узких носов и идеальной кожи в приложениях, как и самих приложений», - пишет она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Babaslavka (@babaslavka) 23 Окт 2018 в 10:37 PDT

Каминская также обвинила популярные приложения в растущем числе разводов:

«Помню, как понеслась волна разводов, после появления этой новой игрушки. Бурное общение с аватарками в купальниках и помешательство на вымышленных персонажах. Игра в передуманную реальность, в которой видимо легче жить без обязательств и многих вытекающих. Теперь это часть современной жизни и норма. Мужчинки подписаны на эстетическую наготу, пересматривая на сон грядущий чужих женщин, сравнивают со своими неотфотошопленными. Потом скорее всего выпендриваются, наверное. С одной стороны, для многих - это стимул выглядеть хорошо, а с другой фиг его знает. Вчера погрузила себя в мир шаблонной красоты. Насмотрелась так, что аж комплексы появились. Или поколение у нас такое красивое или я в фотошопе плохо работаю. Вот думаю, что с этим делать теперь? Что отрезать и куда пришить, чтобы полегчало. У меня тоже есть такие фото, но мало. Хочу и я сегодня побыть в их шкуре, ну или просто шкурой», - сообщила звезда.

Напомним, Каминская должна была принимать участие в популярном шоу Танцы со звездами 2018, однако так и не вышла на паркет из-за серьезной травмы, полученной на репетиции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Babaslavka (@babaslavka) 24 Окт 2018 в 6:02 PDT

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