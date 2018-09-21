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Чумачечая. Настю Каменских раскритиковали за неудачный образ

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Настя Каменских и Юрий Горбунов за кулисами Мисс Украина 2018
© gorbunovyuriy/Instagram

Настя Каменских и Юрий Горбунов за кулисами Мисс Украина 2018

Вчера, 20 сентября, украинская певица Настя Каменских выступила на конкурсе красоты Мисс Украина 2018. Однако наряд, в котором артистка появилась на мероприятии, вызвал волну критики.

Для выступления Настя Каменских выбрала боди телесного цвета, длинные пудровые сапоги и необычный белый гольф, больше похожий на шарф. Талию певица  подчеркнула цепями с буквами NK.

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#missukraine2018 Yesterday it was awesome We really have the most beautiful girls in the world! Go ahead, Ukraine ???????? ❤️

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux)

Несмотря на то, что образ Каменских получился оригинальным, поклонникам певицы он не понравился. Одним пользователям Сети наряд звезды напомнил рыбацкую одежду, другие сравнили певицу с Ким Кардашьян, Ники Минаж и даже с роботом.

"Собралась на рыбалку", "Это треш", "Как можно было вообще это надеть?", "Катастрофично неудачный образ", "Как с порнухи", "Под Кардашьян косите? ", "Чумачечая","Перебор", – написали комментаторы под фото Насти.

Напомним, на днях Настя Каменских призналась в любви Потапу.

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