Чудо в сумке. Хлои Кардашьян поделилась трогательным фото дочки

На своей страничке в Instagram Хлои Кардашьян опубликовала фото своей 7-месячной дочурки Тру, сидящей в сумке Hermes Birkin.

Тру сидит в сумке и улыбается маме. Хлои подписала фото «Ничто не может изменить эту любовь».

Переглянути цей допис в Instagram ♡ Nothing can change this love ♡ Допис, поширений Khloé (@khloekardashian) 28 Лис 2018 р. о 1:00 PST

Как сообщает издание People, Хлои Кардашьян на своем сайте гордо сообщила, что ее дочь Тру произнесла свое первое слово. «Я не могу поверить, моей девочки уже семь месяцев! У Тру же три зуба и она собирается в любой момент поползти», - написала Хлои дочке, которую она родила от звезды NBA Тристана Томпсона.

«Она постоянно улыбается, но заставить хохотать я могу ее только, если начну щекотать. Возможно, я не достаточно смешная для нее. Первое слово она сказала «da-da», но думаю, что на самом деле это «мама». В конце сообщения Хлои поставила подмигивающий смайлик.

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