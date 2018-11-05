Что она с собой сделала. Звезда сериала Великолепный век удивила пластикой губ

Звезда турецкого исторического сериала Великолепный век Мерьем Узерли, исполнившая роль Роксоланы, удивила поклонников изменениями во внешности.

В Сети обсуждают новые снимки 35-летней турецко-немецкой актрисы, прославившейся благодаря роли Хюрем Султан. На опубликованных в Instagram кадрах Узерли позирует с более объемными губами, которые стали поводом для горячих дискуссий в интернете.

В частности, фаны Великолепного века убеждены, что актриса стала жертвой неудачной пластики:

«Что она с собой сделала?», «Стала на себя не похожа, а эти губы, какой ужас!», «Зачем она это сделала? Смотрится жутко», - пишут в Сети.

Кроме того, фолловеры раскритиковали новый цвет волос актрисы, порекомендовав ей вернуться к рыжим оттенкам:

«Этот цвет ее очень старит», «Рыженькой ей было лучшего всего», «Мне не нравится она сейчас, вообще какая-то не интересная стала», - добавляют фаны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) 4 Ноя 2018 в 1:41 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) 4 Ноя 2018 в 6:52 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) 3 Ноя 2018 в 5:55 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) 16 Окт 2018 в 4:35 PDT

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