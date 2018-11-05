На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Что она с собой сделала. Звезда сериала Великолепный век удивила пластикой губ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Актриса, сыгравшая Роксолану, увеличила губы
© Instagram

Актриса, сыгравшая Роксолану, увеличила губы

Звезда турецкого исторического сериала Великолепный век Мерьем Узерли, исполнившая роль Роксоланы, удивила поклонников изменениями во внешности.

В Сети обсуждают новые снимки 35-летней турецко-немецкой актрисы, прославившейся благодаря роли Хюрем Султан. На опубликованных в Instagram кадрах Узерли позирует с более объемными губами, которые стали поводом для горячих дискуссий в интернете.

В частности, фаны Великолепного века убеждены, что актриса стала жертвой неудачной пластики:

«Что она с собой сделала?», «Стала на себя не похожа, а эти губы, какой ужас!», «Зачем она это сделала? Смотрится жутко», - пишут в Сети.

Кроме того, фолловеры раскритиковали новый цвет волос актрисы, порекомендовав ей вернуться к рыжим оттенкам:

«Этот цвет ее очень старит», «Рыженькой ей было лучшего всего», «Мне не нравится она сейчас, вообще какая-то не интересная стала», - добавляют фаны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове