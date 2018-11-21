Чего вы ко мне привязались? Полунин прокомментировал пост о Путине в Instagram

Украинский танцовщик Сергей Полунин заявил, что "ничего не знает" о посте в своем Instagram, в котором поддержал президента РФ Владимира Путина.

Громадське позвонило Полунину и спросило, писал ли он о Путине в Instagram, на что украинец ответил: «Я ничего об этом не знаю».

Также Полунин не ответил на вопрос, лично ли ведет свою официальную страницу в соцсети.

«Чего вы ко мне привязались? Я не знаю, о чем вы говорите. Отстаньте от меня. До свидания!», - заявил он и положил трубку.

Напомним, 20 ноября в аккаунте Полунина появился пост, в котором он благодарит Путина за поздравления с днем рождения и переадресовывает ему все хорошие слова, «поскольку в некоторых частях мира СМИ относятся к нему несправедливо».

«Никто не заслуживает того, чтобы к нему относились плохо и несправедливо. Когда я был ребенком, я видел в нем свет, и вижу сейчас. Владимира я всегда буду защищать своей энергией и любовью...», - говорится в посте.

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