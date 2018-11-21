Чего вы ко мне привязались? Полунин прокомментировал пост о Путине в Instagram

Украинский танцовщик Сергей Полунин заявил, что "ничего не знает" о посте в своем Instagram, в котором поддержал президента РФ Владимира Путина.
Громадське позвонило Полунину и спросило, писал ли он о Путине в Instagram, на что украинец ответил: «Я ничего об этом не знаю».
Также Полунин не ответил на вопрос, лично ли ведет свою официальную страницу в соцсети.
«Чего вы ко мне привязались? Я не знаю, о чем вы говорите. Отстаньте от меня. До свидания!», - заявил он и положил трубку.
Напомним, 20 ноября в аккаунте Полунина появился пост, в котором он благодарит Путина за поздравления с днем рождения и переадресовывает ему все хорошие слова, «поскольку в некоторых частях мира СМИ относятся к нему несправедливо».
«Никто не заслуживает того, чтобы к нему относились плохо и несправедливо. Когда я был ребенком, я видел в нем свет, и вижу сейчас. Владимира я всегда буду защищать своей энергией и любовью...», - говорится в посте.
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Thank you for the Birthday Wishes :) I want to use this day and all your good wishes and send them to Vladimir . in my opinion in some parts of the world he has been treated unfairly with media and that is not right ! it hurts me as I have been there and I know how it feels . No body deserves to be treated bad or unfair . When I was A kid growing up I have seen light in him and still now , I see light when I see him. Vladimir will be always protected by my energy and Love . Let's treat everyone with Love that's how you change this world for the better .. Спасибо за поздравления с днём рождения :) Я хочу воспользоваться этим днём и направит все ваши добрые пожелания Владимиру. По моему мнению, в Некоторых частях мира СМИ относится к нему несправедливо, а это неправильно. Мне больно от этого, так как я был раньше в таком же положении и знаю на себя это ощущение. Никто не заслуживает того, чтоб с ним обращались плохо или несправедливо. Когда я был ребёнком, я видел в нем свет и вижу сейчас. Владимира я буду всегда защищать своей энергией и любовью. Давайте относиться с любовью друг к другу! Только так мы изменить этот мир к лучшему!
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