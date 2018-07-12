По воле отца. Бывший врач Майкла Джексона заявил, что певец перенес химическую кастрацию в детстве

Популярный певец Майкл Джексон был в детстве химически кастрирован его отцом Джо Джексоном, заявил бывший доктор короля поп-музыки Конрад Мюррей.

Мюррей, который был признан виновным в непреднамеренном убийстве и провел два года в тюрьме за предоставление смертельной дозы болеутоляющего пропофола Джексону в 2009 году, назвал отца семьи Джексонов «одним из худших отцов своих детей в истории», пишет Entertainment Weekly.

Бывший кардиолог добавил, что, когда поп-король был его пациентом, то рассказал ему о «многих страданиях», которые он пережил «из-за отца» в детстве.

«Тот факт, что он был химически кастрирован, чтобы удерживать высокий голос, не пустые слова», - продолжил Мюррей, повторяя заявление, которое сделал в своей книге о Майкле Джексоне. На ее страницах он обвинял Джо в том, что он заставил Майкла получать гормональные инъекции в возрасте 12 лет, чтобы вылечить угри и остановить изменение голоса.

«Я надеюсь, что Джо Джексон найдет искупление в аду», - сказал Мюррей.

Фото: ЕРА

В 2010 году Джо подал иск против Мюррея, но позже отказался от разбирательства.

В октябре 2013 года Мюррей был освобожден из тюрьмы, отбыв два года четырехлетнего срока после осуждения в 2011 году. Его врачебная лицензия была аннулирована в трех штатах.

Несмотря на известные факты о тираничном обращении Джо Джексона с детьми, семья выпустила трогательное заявление после его смерти 27 июня: «Мы хотим поблагодарить всех вас за поддержку, когда мы скорбим о патриархе нашей семьи. Мы скорбим о потере нашего отца и чествуем жизнь человека, который пожертвовал так много, чтобы дать нам жизнь и успех, которые у нас есть сегодня».

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