Будет тебе наука. Сергей Шнуров показал селфи с синяком под глазом

Солист группы Ленинград Сергей Шнуров опубликовал на личной странице в Instagram новое селфи, на котором изображен с синяком под глазом.

45-летний рок-музыкант поделился снимком, на котором продемонстрировал результат недавней драки. В подписи к кадру Шнуров написал стихотворение, в котором в шутливой форме сообщил, что подрался с подписчиком:

«Подкатил ко мне подписчик, В возмущении диком, Кулаками машет, свищет. Я, мол, - «отвали-ка». Он - «где фотки, в Инсте, Где стихи? Их нету! Будет тебе наука», - написал музыкант.

Примечательно, что на странице Шнурова в Instagram, которая насчитывает 3,7 млн фолловеров, на текущий момент опубликовано всего два снимка.

Напомним, рок-музыкант развелся с женой Матильдой Шнуровой. Ранее экс-супруга Шнурова подтвердила, что бракоразводный процесс окончен. Она также призналась, что не сожалеет о разводе добавив, что любовная история закончилась.

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