Брэд Питт попал в тройное ДТП

Питт находился за рулем своей Tesla

Голливудский актер Брэд Питт стал виновником тройного ДТП, произошедшего в районе Лос-Фелиз в Лос-Анджелесе.

54-летний Питт находился за рулем своей темно-серой Tesla, пишет издание DailyMail.

Автомобиль актера врезался в серебрянный Nissan Altima, который, в свою очередь, ударил черную Kia Soul.

Никто из участников дорожно-транспортного происшествия не пострадал. Папарацци сфотографировали Питта на месте аварии, разговаривающего с двумя остальными водителями.

"Бывший муж Анджелины Джоли был похож на любого другого добросовестного водителя, когда заботился о том, чтобы сфотографировать все повреждения. Суперзвезда даже присел на корточки, чтобы убедиться, что сфотографировал под правильным углом", - пишет издание.

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