Беременная Регина Тодоренко рассказала о прошлой наркозависимости Влада Топалова

Известная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая сейчас ждет ребенка от российского музыканта Влада Топалова, откровенно рассказала о наркотическом прошлом своего жениха.

В интервью Кате Осадчей артистка призналась, что в тот период еще не была знакома с Владом Топаловым:

«На самом деле мы об этом не много разговаривали. Он действительно перевернул эту страницу и хорошо, что я его знаю таким, каким я его знаю. Потому что другим я его не видела, не ощущала, не чувствовала. Сейчас он для меня очень хороший молодой человек, с которым я чувствую себя настолько комфортно, насколько не чувствовала ни с одним мужчиной. Вот это для меня важно сейчас. А то что было, слава Богу, оно прошло. И оно меня не касается. Я вижу, что человек готов идти дальше. Мне кажется, что он надел сапоги-скороходы и готов бежать, мчаться, чтобы делать для меня все», – прокомментировала Регина Тодоренко.

Отметим, что в течение четырех лет бывший солист популярной группы Smash Влад Топалов страдал от сильной наркотической зависимости. Певец употреблял кокаин и экстази. Музыкант признавался, что в то время у него отказывали почки и он даже пытался покончить с собой.

На вопрос Осадчей о том, была ли беременность Регины Тодоренко спланированной, звезда ответила, что ей просто уже хотелось иметь детей. Пол будущего ребенка Регина пока скрывает.

Также Тодоренко рассказала, что они с Владом Топаловым познакомились в театре и впервые замуж за отца своего будущего ребенка Регина вышла на сцене театра во время игры в спектакле Заложи жену в ломбард.

Напомним, ранее Регина Тодоренко рассказала о предстоящей свадьбе с Владом Топаловым.

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