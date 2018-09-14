Беременная Регина Тодоренко рассказала, где и когда планирует сыграть свадьбу с Владом Топаловым

Регина Тодоренко на российской церемонии Человек года 2018

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, интересное положение которой уже видно невооруженным глазом, рассказала о предстоящих родах и будущей свадьбе.

В конце июля Регина Тодоренко объявила о помолвке с российским музыкантом Владом Топаловым, опубликовав в своем Instagram снимок с кольцом на безымянном пальце. Учитывая этот факт и то, что певица стала носить свободные, скрывающие живот наряды, поклонники Тодоренко стали подозревать ее в беременности.

На днях во время церемонии Человек года от журнала GQ Россия Регина Тодоренко дала комментарий российскому музыкальному телеканалу Ru.tv. Звезда рассказала о предложении руки и сердца и грядущей свадьбе:

«Мы были на яхте посреди Средиземного моря, неизвестно где. Он встал на одно колено и в кругу друзей предложил мне выйти за него замуж», – вспоминает Тодоренко, которая сразу же ответила любимому «Да».

Говоря о свадьбе, Регина Тодоренко призналась, что точной даты они с Владом Топаловым пока не назначили, лишь думали о месте проведения торжества:

«Мы хотим собрать всех друзей и родственников, чтобы все без спешки, в таком клевом и правильном режиме. Может быть, решим уехать в Грецию или Италию».

Также в рамках интервью Тодоренко впервые прокомментировала беременность и рассказала о предстоящих родах.

«Это положение такое нежное, это же мое личное. Мне как-то не хочется это выставлять на всеобщее обозрение», – сказала Регина, – «У меня еще есть время подумать, где рожать, поэтому я пока оставлю этот вопрос».

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