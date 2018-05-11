Белла Хадид прогулялась в Каннах в жакете украинского бренда

Известная американская супермодель Белла Хадид выбрала для прогулки жакет украинского бренда Flow the Label.

Во второй день Каннского кинофестиваля, на который прилетела Хадид, фотографы запечатлели ее выходящей из отеля Le Majestic и одетой в белый пиджак от украинских дизайнеров.

Допис, поширений Blog Da Rai (@blograi) 10 Тра 2018 р. о 8:08 PDT

Примечательно, что поклонница длины мини Белла Хадид надела жакет как платье. Под пиджаком от Flow the Label скрывалось еще более короткое черное платье, а дополнить свой стильный образ модель решила массивными кроссовками и небольшим рюкзаком.

Допис, поширений Bella Hadid Updates (@bhadidnews) 9 Тра 2018 р. о 11:37 PDT

На официальном сайте Flow the Label указано, что льняной пиджак молочного цвета, который выбрала Белла Хадид, стоит 725 долларов.

© www.flowthelabel.com

Вещи украинского производства топ-модель Белла Хадид выбирает не впервые. Ранее она появлялась на публике в джинсах украинского бренда Ksenia Schnaider и фуражках Ruslan Baginskiy.

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