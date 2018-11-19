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С букетом роз. Барак Обама неожиданно появился на презентации книги жены

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Когда разговор зашел о чувствах Мишель и ее мужа, ведущая объявила «особого гостя»
Фото: Getty Images

Когда разговор зашел о чувствах Мишель и ее мужа, ведущая объявила «особого гостя»

Бывший президент США Барак Обама вызвал восторг публики, неожиданно появившись на презентации мемуаров супруги Мишель в Вашингтоне.

Когда экс-президент вышел на сцену с букетом розовых роз для своей жены, толпа вскочила на ноги, пишет The Hollywood Reporter.

Бывшая первая леди в настоящее время ездит по стране, рекламируя свою книгу Becoming (Становление). В субботу вечером презентация проходила на Capital One Arena, ее модерировала давний друг и бывший советник Обамы в Белом доме Валери Джарретт.

Когда разговор зашел о чувствах Мишель и ее мужа, Джарретт объявила «особого гостя», и Барак вышел на сцену с букетом розовых роз.

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Публикация от DAMI ADENUGA WORLD (@damiadenuga_ng)

Ведущая спросила экс-президента, чем Мишель привлекла его, когда они встретились в юридической фирме в Чикаго, где она была его наставником.

Барак сказал, что его супруга «единственная в своем роде», сильная и честная, и человек, на которого он всегда мог рассчитывать.

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Публикация от EPOCH (@itsepoch)

Также он добавил, что уже тогда понимал, что если Мишель будет матерью его детей, то они будут «выдающимися».

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Look who dropped by tonight! ❤️ #IAmBecoming

Публикация от Michelle Obama (@michelleobama)

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