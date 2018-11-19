С букетом роз. Барак Обама неожиданно появился на презентации книги жены

Бывший президент США Барак Обама вызвал восторг публики, неожиданно появившись на презентации мемуаров супруги Мишель в Вашингтоне.
Когда экс-президент вышел на сцену с букетом розовых роз для своей жены, толпа вскочила на ноги, пишет The Hollywood Reporter.
Бывшая первая леди в настоящее время ездит по стране, рекламируя свою книгу Becoming (Становление). В субботу вечером презентация проходила на Capital One Arena, ее модерировала давний друг и бывший советник Обамы в Белом доме Валери Джарретт.
Когда разговор зашел о чувствах Мишель и ее мужа, Джарретт объявила «особого гостя», и Барак вышел на сцену с букетом розовых роз.
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Ведущая спросила экс-президента, чем Мишель привлекла его, когда они встретились в юридической фирме в Чикаго, где она была его наставником.
Барак сказал, что его супруга «единственная в своем роде», сильная и честная, и человек, на которого он всегда мог рассчитывать.
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Также он добавил, что уже тогда понимал, что если Мишель будет матерью его детей, то они будут «выдающимися».
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