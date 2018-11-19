С букетом роз. Барак Обама неожиданно появился на презентации книги жены

Когда разговор зашел о чувствах Мишель и ее мужа, ведущая объявила «особого гостя»

Бывший президент США Барак Обама вызвал восторг публики, неожиданно появившись на презентации мемуаров супруги Мишель в Вашингтоне.

Когда экс-президент вышел на сцену с букетом розовых роз для своей жены, толпа вскочила на ноги, пишет The Hollywood Reporter.

Бывшая первая леди в настоящее время ездит по стране, рекламируя свою книгу Becoming (Становление). В субботу вечером презентация проходила на Capital One Arena, ее модерировала давний друг и бывший советник Обамы в Белом доме Валери Джарретт.

Когда разговор зашел о чувствах Мишель и ее мужа, Джарретт объявила «особого гостя», и Барак вышел на сцену с букетом розовых роз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DAMI ADENUGA WORLD (@damiadenuga_ng) 19 Ноя 2018 в 12:30 PST

Ведущая спросила экс-президента, чем Мишель привлекла его, когда они встретились в юридической фирме в Чикаго, где она была его наставником.

Барак сказал, что его супруга «единственная в своем роде», сильная и честная, и человек, на которого он всегда мог рассчитывать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от EPOCH (@itsepoch) 18 Ноя 2018 в 9:44 PST

Также он добавил, что уже тогда понимал, что если Мишель будет матерью его детей, то они будут «выдающимися».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Look who dropped by tonight! ❤️ #IAmBecoming Публикация от Michelle Obama (@michelleobama) 17 Ноя 2018 в 8:40 PST

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