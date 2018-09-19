Бахилы? Ани Лорак раскритиковали за выбор странных туфель

Скандально известная украинская певица Ани Лорак поделилась с подписчиками в Instagram новым снимком, но вместо комплиментов нарвалась на критику.
На фотографии Лорак одета в строгий удлиненный пиджак и обута в ярко-синие туфли необычной формы. Именно эти туфли и не понравились поклонникам артистки.
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"Туфли ужасны", "Бахилы?", "Красивая женщина, но эти туфли...", "Вот это лапы", "Что за корабли на ногах?", "Выглядят, как 45-й растоптанный", – возмутились пользователи Сети.
При этом, если бы не странные туфли, образ Ани Лорак не вызвал бы такой бурной реакции. Многие поклонники певицы похвалили ее за стройные ноги и красивую фигуру.
Напомним, на днях Ани Лорак выложила фото в облегающем платье, но не смогла скрыть грусть в глазах.
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