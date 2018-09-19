Бахилы? Ани Лорак раскритиковали за выбор странных туфель

Скандально известная украинская певица Ани Лорак поделилась с подписчиками в Instagram новым снимком, но вместо комплиментов нарвалась на критику.

На фотографии Лорак одета в строгий удлиненный пиджак и обута в ярко-синие туфли необычной формы. Именно эти туфли и не понравились поклонникам артистки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 19 Сен 2018 в 4:06 PDT

"Туфли ужасны", "Бахилы?", "Красивая женщина, но эти туфли...", "Вот это лапы", "Что за корабли на ногах?", "Выглядят, как 45-й растоптанный", – возмутились пользователи Сети.

При этом, если бы не странные туфли, образ Ани Лорак не вызвал бы такой бурной реакции. Многие поклонники певицы похвалили ее за стройные ноги и красивую фигуру.

Напомним, на днях Ани Лорак выложила фото в облегающем платье, но не смогла скрыть грусть в глазах.

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram