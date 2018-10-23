"Багиня ламината". Леся Никитюк снялась топлесс

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками сексуальным фото.

На своей странице в Instagram участница шоу Танцы со звездами 2018 опубликовала снимок, на котором позирует топлесс, прикрывая грудь руками.

«Судьи в очередной раз доказали, что мои Танци это ОЧКО (21бал). Жду обсуждений в комментариях!» - написала в подписи ведущая Орла и решки, комментируя низкие оценки судей Танцев в девятом прямом эфире шоу. В хэштегах к снимку Никитюк назвала себя «багиней ламината».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 21 Окт 2018 в 11:58 PDT

Отметим, в минувшее воскресенье, 21 октября Никитюк представила на паркете фьюжн, за который получила от Дмитрия Монатика, Катерины Кухар и Влада Ямы 21 балл, оказавшись в «зоне риска». В ответ на низкие оценки судей телезвезда опубликовала в Instagram видео, в котором вместе с Сергеем Бабкиным исполнила свою версию хита Я солдат, посвятив ее Владу Яме.

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