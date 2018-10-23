На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

"Багиня ламината". Леся Никитюк снялась топлесс

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Леся Никитюк опубликовала в Сети сексуальное фото
© Instagram

Леся Никитюк опубликовала в Сети сексуальное фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками сексуальным фото.

На своей странице в Instagram участница шоу Танцы со звездами 2018 опубликовала снимок, на котором позирует топлесс, прикрывая грудь руками.

«Судьи в очередной раз доказали, что мои Танци это ОЧКО (21бал). Жду обсуждений в комментариях!» - написала в подписи ведущая Орла и решки, комментируя низкие оценки судей Танцев в девятом прямом эфире шоу. В хэштегах к снимку Никитюк назвала себя «багиней ламината».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Отметим, в минувшее воскресенье, 21 октября Никитюк представила на паркете фьюжн, за который получила от Дмитрия Монатика, Катерины Кухар и Влада Ямы 21 балл, оказавшись в «зоне риска». В ответ на низкие оценки судей телезвезда опубликовала в Instagram видео, в котором вместе с Сергеем Бабкиным исполнила свою версию хита Я солдат, посвятив ее Владу Яме.

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 110 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Ваш промокод для оплаты онлайн — 89790834

Оформить подписку
Ukraine-2020

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове