Анна Винтур в мехах, Рита Ора в перьях. В Лондоне вручили театральную премию

В выходные в Лондоне вручили театральную премию Evening Standard Theatre Awards. Это старейшая театральная премия Великобритании. Его вручает газета Evening Standard с 1955 года за исключительные достижения в театральной жизни Лондона.
64-я Церемония награждения Evening Standard Theatre Awards состоялась в эту субботу в Королевском театре в Лондоне.
Как сообщает Evening Standart, главные награды – Лучший актера и Лучшая актриса достались Рафу Файнсу и Софи Оконедо за игру в спектакле Антоний и Клеопатра Национального королевского театра. Лучшим спектаклем назвали The Inheritance (Наследство) Метью Лопеза. На церемонии также вручили награду лучшему режиссеру-постановщику – Марианна Элллиот Company (Компания), Лучший мюзикл – Hamilton (Гамильтон), Лучшиее музыкальное выступление – Розали Крейг Company (Компания) и др.
Звездную церемонию провели Идрис Эльба, Клер Фой, Евгений Лебедев, Анна Винтур и Фиби Уоллер Бридж.
Церемонию награждения посетили Стелла Маккартни, Дэвид Ферниш, Рита Ора, Иен Маккеллен, Джемма Коулмен, Ванесса Редгрейв и др.
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