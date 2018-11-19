Анна Винтур в мехах, Рита Ора в перьях. В Лондоне вручили театральную премию

В выходные в Лондоне вручили театральную премию Evening Standard Theatre Awards. Это старейшая театральная премия Великобритании. Его вручает газета Evening Standard с 1955 года за исключительные достижения в театральной жизни Лондона.

64-я Церемония награждения Evening Standard Theatre Awards состоялась в эту субботу в Королевском театре в Лондоне.

Как сообщает Evening Standart, главные награды – Лучший актера и Лучшая актриса достались Рафу Файнсу и Софи Оконедо за игру в спектакле Антоний и Клеопатра Национального королевского театра. Лучшим спектаклем назвали The Inheritance (Наследство) Метью Лопеза. На церемонии также вручили награду лучшему режиссеру-постановщику – Марианна Элллиот Company (Компания), Лучший мюзикл – Hamilton (Гамильтон), Лучшиее музыкальное выступление – Розали Крейг Company (Компания) и др.

Звездную церемонию провели Идрис Эльба, Клер Фой, Евгений Лебедев, Анна Винтур и Фиби Уоллер Бридж.

Церемонию награждения посетили Стелла Маккартни, Дэвид Ферниш, Рита Ора, Иен Маккеллен, Джемма Коулмен, Ванесса Редгрейв и др.

Анна Винтур. Фото: Getty Images

Рита Ора. Фото: Getty Images

Стелла Маккартни. Фото: Getty Images

Рэйф Файнс. Фото: Getty Images

Софи Оконедо. Фото: Getty Images

Дэвид Ферниш. Фото: Getty Images

Рупер Эверетт. Фото: Getty Images

Джемма Коулмен. Фото: Getty Images

Кристиан Лабутен. Фото: Getty Images

Иен Маккеллен. Фото: Getty Images

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