На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Ани Лорак выложила фото в облегающем платье, но не смогла скрыть грусть в глазах

3 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Ани Лорак
Фото: nstagram.com/anilorak

Ани Лорак

Ани Лорак выложила в инстаграм фото, анонсирующее ее новую песню, но читатели и поклонники тут же отметили, что у певицы на фото очень грустные глаза.

Ани Лорак позирует на фото в красивом облегающем платье, подчеркивающим идеальную фигуру певицы. Под публикацией Лорак написала всего одно слово «Скоро», которое видимо обозначает то, что скоро выйдет новая песня Лорак. Читателей практически не заинтересовал анонс песни, все восхищались идеальным телом Ани, называя ее настоящей Дивой.

Также многие читатели написали, что они очень соскучились по Лорак в Украине

«Какая вы красивая! Самая лучшая певица! Как Украина соскучилась по вам!! Каролинка, удачи на концертах и хорошего настроения!»

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

 

Но самые преданные поклонники заметили, что у певицы очень грустные глаза.

«После информации о дурковании супруга у нее в глазах я лично не вижу того огня что был раньше. Грустные глаза! Как бы ее внешность не была обалденной. Душу не спрячешь! В глазах все видно.»

 

Читайте также:

 

 

 

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове