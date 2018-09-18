Ани Лорак выложила фото в облегающем платье, но не смогла скрыть грусть в глазах

Ани Лорак выложила в инстаграм фото, анонсирующее ее новую песню, но читатели и поклонники тут же отметили, что у певицы на фото очень грустные глаза.

Ани Лорак позирует на фото в красивом облегающем платье, подчеркивающим идеальную фигуру певицы. Под публикацией Лорак написала всего одно слово «Скоро», которое видимо обозначает то, что скоро выйдет новая песня Лорак. Читателей практически не заинтересовал анонс песни, все восхищались идеальным телом Ани, называя ее настоящей Дивой.

Также многие читатели написали, что они очень соскучились по Лорак в Украине

«Какая вы красивая! Самая лучшая певица! Как Украина соскучилась по вам!! Каролинка, удачи на концертах и хорошего настроения!»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 18 Сен 2018 в 7:57 PDT

Но самые преданные поклонники заметили, что у певицы очень грустные глаза.

«После информации о дурковании супруга у нее в глазах я лично не вижу того огня что был раньше. Грустные глаза! Как бы ее внешность не была обалденной. Душу не спрячешь! В глазах все видно.»

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