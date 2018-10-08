Ани Лорак подала на развод - СМИ

По данным СМИ, украинская певица Ани Лорак начала бракоразводный процесс с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.
Информацию о разводе артистки подтвердили киевские нотариусы, пишет издание ИНФОТАБ. В частности, сообщается, что на прошлой неделе Лорак уведомила нотариусов о том, что начала бракоразводный процесс, указав перечень недвижимости, с которой в процессе развода нельзя совершать никаких действий:
«Вчера (4 сентября) в киевскую нотариальную контору пришло письмо от имени Ани Лорак, где она указала перечень киевской недвижимости и уведомила нотариусов не делать никаких действий с этой недвижимостью, так как у нее начался бракоразводный процесс», – сообщает издание.
Напомним, слухи о разводе Лорак появились в прессе после того, как в Сети было опубликовано видео измены ее мужа Налчаджиоглу. В коротком видео супруг певицы запечатлен с любовницей Яной Беляевой. Представители Лорак информацию о разводе не комментируют.
Ранее Лорак сообщила, что не сможет простить предательство мужа.
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