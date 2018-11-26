Сама элегантность. Анджелина Джоли снова появилась на улицах Лондона

Джоли в последнее время часто бывает в Лондоне

Известная актриса, Посол доброй воли ООН Анджелина Джоли в последнее время чаще всего появляется на различных мероприятиях вместе со своими детьми. Но на этих выходных актрису заметили в Лондоне, где она в одиночку посетила ряд мероприятий.

В частности, Джоли появилась на Лондонском фестивале Fighting Stigma Through Film, который проводит Британский институт кино. На мероприятии, посвященном освещению в кино проблем сексуального насилия в зонах военных конфликтов, актриса выступила с речью и встретилась с молодыми кинематографистами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Angelina Jolie / Angie (@angelinaj1975) 26 Ноя 2018 в 12:34 PST

«Я хочу поблагодарить британское правительство за проведение этого фестиваля и за признание силы повествования как инструмента для усиления эмпатии и понимания», - заявила Джоли.

Для своего появления в Британском институте кино актриса выбрала классическую комбинацию длинного пальто и платья-макси. Джоли выбрала черное пальто с поясом, элегантное белое платье с V-образным вырезом от Ralph&Russo, а также дополнила свой образ золотистыми туфлями-лодочками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ???????????????????????????????? ???????????????????? ???? (@angelinasworld) 26 Ноя 2018 в 12:45 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @yang_collins 25 Ноя 2018 в 11:48 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TrendAlert (@trendalertdaily) 25 Ноя 2018 в 11:43 PST

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