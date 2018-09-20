Алла Пугачева и Светлана Лобода вместе пришли на премьеру фильма в Москве

Известная певица Алла Пугачева посетила премьеру фильма Кислота актера Александра Горчилина в Москве.

69-летняя артистка пришла поздравить Горчилина с режиссерским дебютом вместе с Николаем Басковым и украинской певицей Светланой Лободой.

Примадонна российской эстрады выбрала для редкого выхода в свет кожаные брюки, черный топ и перчатки со стразами, дополнив образ стильными очками в круглой черной оправе с синими стеклами.

В Instagram появилось несколько видео, а также ряд фото с премьеры, на которых Пугачева изображена в компании своих коллег. В комментариях к снимкам и роликам поклонники артистки отметили, что в последнее время ее все реже можно увидеть на публике:

«Неожиданный и редкий выход АБ. Неотразима, как всегда!», «Великая артистка», «Как жаль, что мы видим ее все реже и реже», «Шикарная женщина, что тут скажешь», - пишут в комментариях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????Alla Pugacheva???? (@allapugacheva_fan1949) 19 Сен 2018 в 11:12 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????Alla Pugacheva???? (@allapugacheva_fan1949) 19 Сен 2018 в 11:25 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????Alla Pugacheva???? (@allapugacheva_fan1949) 19 Сен 2018 в 11:22 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????Alla Pugacheva???? (@allapugacheva_fan1949) 19 Сен 2018 в 11:16 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????Alla Pugacheva???? (@allapugacheva_fan1949) 19 Сен 2018 в 11:13 PDT

В свою очередь, Лобода, которая появилась вместе с Пугачевой на московской премьере, вызывала у пользователей Сети меньше восторга:

«И лабуда примазалась», «Алла хороша, а вот Лобода не очень», - пишут пользователи Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от «Гоголь-центр» (@gogolcenter) 19 Сен 2018 в 1:03 PDT

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