Алла Пугачева и Светлана Лобода вместе пришли на премьеру фильма в Москве

Известная певица Алла Пугачева посетила премьеру фильма Кислота актера Александра Горчилина в Москве.
69-летняя артистка пришла поздравить Горчилина с режиссерским дебютом вместе с Николаем Басковым и украинской певицей Светланой Лободой.
Примадонна российской эстрады выбрала для редкого выхода в свет кожаные брюки, черный топ и перчатки со стразами, дополнив образ стильными очками в круглой черной оправе с синими стеклами.
В Instagram появилось несколько видео, а также ряд фото с премьеры, на которых Пугачева изображена в компании своих коллег. В комментариях к снимкам и роликам поклонники артистки отметили, что в последнее время ее все реже можно увидеть на публике:
«Неожиданный и редкий выход АБ. Неотразима, как всегда!», «Великая артистка», «Как жаль, что мы видим ее все реже и реже», «Шикарная женщина, что тут скажешь», - пишут в комментариях.
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В свою очередь, Лобода, которая появилась вместе с Пугачевой на московской премьере, вызывала у пользователей Сети меньше восторга:
«И лабуда примазалась», «Алла хороша, а вот Лобода не очень», - пишут пользователи Instagram.
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