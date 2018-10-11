Алла Пугачева и Максим Галкин разводятся? О чем говорят в Сети

Российские СМИ сообщают о разводе певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина.

По данным изданий, причиной развода 69-летней примадонны российской эстрады и 42-летнего юмориста является его роман с Юлией Барановской.

В частности, телеканал 360 сообщает, что Галкин намерен уйти из семьи ради 33-летней экс-супруги российского футболиста Андрея Аршавина. Некоторые российские СМИ также отмечают, что Барановская ждет ребенка от Галкина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЮЛИЯ БАРАНОВСКАЯ (@baranovskaya_fanofficial) 8 Окт 2018 в 9:58 PDT

В телефонной беседе с журналистами шоумен отказался комментировать слухи:

«Прошу не звонить мне никогда, ни по какому поводу», - резко ответил он.

Напомним, Галкин и Пугачева официально оформили свои отношения в 2011 году. Спустя два года у супругов родились близнецы - Лиза и Гарри.

На фоне слухов о разводе Галкин публикует в Instagram все больше фото с Пугачевой. Так, телеведущий поделился с поклонниками снимком, сделанным в супермаркете, а также фотографией, на которой изображен с супругой и ее дочерью Кристиной Орбакайте:

«Вчера Алла с Гариком были в магазине - их кто-то сфотографировал. Поклонники Аллы опубликовали у себя в аккаунтах. Куда бы жена ни пошла - обязательно кто-нибудь сделает фотоотчет. В неведении не останешься», - подписал фото Галкин, намекая на стабильность в семье с Пугачевой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 11 Окт 2018 в 2:02 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 11 Окт 2018 в 12:38 PDT

Тем временем, в Сети появились кадры, сделанные во время первого совместного появления Пугачевой и Галкина после публикации слухов о разводе.

Снимки были опубликованы на странице Игоря Николаева в Instagram и сделаны на праздновании дня рождения его дочери Вероники. Известно, что на детском празднике Пугачева и Галкин появились вместе, однако так и не сделали ни одного совместного снимка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Игорь Николаев (@igor_nikolaev_music) 9 Окт 2018 в 10:08 PDT

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